Top-Horrorspiel für PS5: Eines der unheimlichsten Spiele des letzten Jahres gibt’s jetzt günstig im Angebot!

Gerade könnt ihr euch eines der gruseligsten PS5-Spiele aus 2024 zum Top-Preis im Angebot schnappen.

Wer auf Horrorspiele steht und dabei vor allem Wert auf eine packende Atmosphäre legt, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der Grusel-Highlights des Jahres 2024 zum Top-Preis für PS5 sichern. Noch günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen jedenfalls nirgendwo. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Falls ihr es dort verpassen solltet, findet ihr es allerdings auch noch bei Otto.

Grusel im Lovecraft-Stil: Dieses PS5-Horrorspiel solltet ihr nicht verpassen!

Zu Beginn ist es auf der Bohrinsel noch friedlich und ihr könnt euch in Ruhe in der Kantine unterhalten. Das ändert sich aber schnell.

Es geht hier um Still Wakes the Deep, das jüngste Spiel aus dem Hause The Chinese Room (Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture), das bei uns im GamePro-Test ansehnliche 82 Punkte bekommen hat. Diesmal werden wir auf eine Bohrinsel vor Schottland geschickt. Kaum sind wir dort angekommen, beginnen seltsame Ereignisse, welche erahnen lassen, dass hier zu tief und zu gierig gebohrt und dadurch ein schlafendes Übel erweckt wurde.

Die Geschichte ist stark von den Werken H.P. Lovecrafts inspiriert und mischt bizarre Kreaturen und Lovecrafts Mythen von uralten Göttern mit Ereignissen, die uns am Verstand unserer Spielfigur (oder sogar an unserem eigenen) zweifeln lassen. Nebenbei lernen wir in verzerrten Rückblicken auch noch die düstere Hintergrundgeschichte der Hauptfigur kennen. Atmosphärisch ist das alles packend umgesetzt, auch dank aufwendiger Inszenierung und toller Soundkulisse.

Das Gameplay ist zwar nicht sonderlich fordernd, hat aber immerhin deutlich mehr zu bieten als frühere Spiele von The Chinese Room. Während um euch herum das Chaos ausbricht, habt ihr als Techniker schließlich alle Hände voll zu tun, um sowohl für andere als auch für euch selbst Fluchtwege zu öffnen. Zu den hiermit verbundenen Rätseln kommen noch Schleichabschnitte und Quick Time Events hinzu, wie man sie etwa aus Until Dawn kennt.

Eine richtige Kampfmechanik gibt es hingegen nicht. Wer nach Horror-Action sucht, ist bei Still Wakes the Deep also falsch. Wenn ihr jedoch ein Horrorspiel wollt, bei dem Atmosphäre, Erkundung und Story im Vordergrund stehen und ein Fan von Titel wie Outlast, Amnesia oder Soma seid, dann solltet ihr euch dieses PS5-Spiel nicht entgehen lassen, vor allem nicht zum aktuellen Angebotspreis: