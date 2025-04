Eines der Top-PS5-Spiele aus 2024 ist jetzt 50€ günstiger: RPG-Hit mit 100 Stunden Spielzeit im Angebot schnappen!

Noch nicht mal sechs Monate alt und schon 50€ günstiger: Dieses AAA-Rollenspiel ist stark im Preis gefallen.

Eines der besten Spiele aus 2024, das in unserem GamePro-Test stolze 92 Punkte abgestaubt hat, könnt ihr euch bei Amazon gerade für PS5 günstig im Angebot schnappen: Obwohl das große AAA-Rollenspiel, das rund 100 Stunden Spielzeit bietet, noch nicht mal ein halbes Jahr alt ist, bekommt ihr jetzt bereits 50€ Rabatt im Vergleich zum UVP. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch laufen soll. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern. Falls ihr hier zu spät kommen solltet, findet ihr bei Amazon aktuell übrigens noch weitere PS5-Deals:

Rollenspielhit für PS5: 100-Stunden-Reise durch eine wunderschöne Fantasy-Welt

Allein schon wegen der Schönheit der Spielwelt ist dieses Rollenspiel auf jeden Fall einen Blick wert.

Es geht hier im Dragon Age: The Veilguard. Das große Rollenspiel aus dem Hause Bioware (Baldur’s Gate, Mass Effect) hat zugegebenermaßen einen gemischten Ruf, verfügt aber trotzdem über einige glänzende Qualitäten, durch die es zumindest unsere Tester überzeugen und ihnen eine Traumwertung von 92 Punkten abringen konnten:

Einer der größten Pluspunkte von Dragon Age: The Veilguard ist die wunderschöne Spielwelt: Ihr reist durch weite Landschaften, die von sonnigen Sandstränden über eisige Gebirge bis hin zu idyllischen Wäldern mit reicher Tierwelt reichen. Außerdem besucht ihr lebendige Städte mit imposanter Architektur, besichtigt gigantische Monumente und erforscht geheimnisvolle Ruinen sowie ein gruseliges Geisterdorf.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Zudem ist Dragon Age: The Veilguard spielerisch mit Abstand der beste Teil der Reihe. Das alte Taktik-Kampfsystem, das schon bei Dragon Age: Origins nicht besonders gut funktioniert hat und spätestens bei Inquisition nur noch mühsam mitgeschleppt wurde, wurde aufgegeben zugunsten von schick inszenierten Action-Kämpfen, die vornehmlich auf Nahkampf setzen. Taktischer Anspruch entsteht nun vor allem durch eine ausgeklügelte Zusammenstellung des Teams.

Zu den größten Kritikpunkten, die oft gegen Dragon Age: The Veilguard vorgebracht werden, zählen der buntere Look und die seichtere Story, die uns nicht mehr so oft vor harte, moralische Entscheidungen stellt. Vor allem beim Vergleich mit Dragon Age: Origins ist diese Kritik verständlich. Allerdings gibt es auch in The Veilguard noch düstere Orte, die harte Geschichten erzählen, und die zunächst schwerfällige Hauptstory zieht vor allem im letzten Teil des Spiels noch einmal richtig an.