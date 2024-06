Top-Rollenspiel für PS5 im Angebot: Megahit mit 95 Punkten auf Metacritic jetzt in seiner besten Version schnappen

Wer dieses Rollenspiel-Highlight noch nicht gespielt hat, sollte es unbedingt noch nachholen, am besten in seiner aktuellsten Current-Gen-Version.

Es gibt Spiele, die man zumindest als Fan des Genres einfach gespielt haben muss. Persona 5 gehört zweifelsfrei dazu. Wer auch nur ein bisschen Platz im Herzen für japanische Rollenspiele findet, sollte dieses Meisterwerk auf keinen Fall verpassen. Bei Amazon bekommt ihr es derzeit in seiner besten Version, nämlich in der im Oktober 2022 erschienenen, für die neue Konsolengeneration aktualisierten Royal Edition, zu einem günstigen Preis:

Das Angebot gilt leider nur für die PS5-Version. Die Switch-Version liegt aktuell bei 49,95€ und die Version für Xbox Series X ist bereits ausverkauft. Auch der Preis der PS5-Fassung könnte sich bald wieder ändern, Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals.

Was bietet der Rollenspiel-Hit Persona 5 Royal?

Persona 5 Royal schnitt in Tests sogar noch mal besser ab als das ohnehin schon hervorragende ursprüngliche Persona 5. Auf Metacritic hält die erweitere Neufassung einen Score von beeindruckenden 95 Punkten. Da wirken die 92 Punkte, die wir in unserem GamePro-Test gegeben haben, fast schon streng.

Die Royal-Version wurde stark erweitert und bietet unter anderem ein neues, drittes Semester, ein neues Party-Mitglied, einen neuen Stadtteil, größere Dungeons und viele neue Waffen, Gegenstände und Feinde. Außerdem gibt es Verbesserungen an der Grafik und am Balancing. Die PS5-Version von Persona 5 Royal aus 2022 ist im Vergleich zur PS4-Version aus 2020 dank rund 40 zusätzlicher DLC-Inhalte sogar noch umfangreicher und liefert unter anderem native 4K-Auflösung.

Die Kämpfe gegen die oft skurrilen Gegner verlaufen in Persona 5 sehr temporeich und sind noch dazu schick inszeniert.

Persona 5 hat sich seine hervorragenden Kritiken nicht zuletzt durch seine spannende Geschichte und seine interessanten Charaktere verdient. Wie üblich in der Reihe spielt ihr einen Schüler in Tokio und müsst tagsüber dessen Schulalltag meistern. Nachts hingegen reist ihr über das sogenannte Metaverse ins Unterbewusstsein anderer Stadtbewohner und erlebt dort in fantastischen Welten gefährliche Abenteuer.

Auch das Kampfsystem von Persona 5 kann sich sehen lassen. Zwar bekommt ihr im Kern die traditionellen, rundenbasierten JRPG-Kämpfe. Diese spielen sich aber viel dynamischer und temporeicher, als man es von den meisten anderen Genre-Vertretern gewohnt ist, unter anderem weil jeder Aktionstyp auf einer eigenen Taste liegt. Die effektvolle Inszenierung im stilvollen Anime-Look trägt natürlich auch dazu bei, dass niemals Langeweile aufkommt.

Die Story von Persona 5 wird euch teilweise in aufwendigen Anime-Zwischensequenzen erzählt.

Der Umfang beeindruckt ebenfalls. Durch die Zusatzinhalte der Royal-Version könnt ihr mit gut und gerne 100 Stunden Spielzeit rechnen. Darunter sind natürlich auch mal ruhigere Phasen, insbesondere im Schulalltag. Trotzdem wirkt die Spielzeit niemals künstlich gestreckt wie bei vielen anderen Spielen dieser Länge, die Spannung wird stets hochgehalten.

Alles in allem ist Persona 5 ein absoluter Pflichtkauf für alle, die auch nur ein bisschen was mit JRPGs anfangen können. Bei Amazon könnt ihr den Genre-Meilenstein in der PS5-Version aktuell 55 Prozent günstiger abstauben:

