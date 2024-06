Tower of God Staffel 2: Alle Informationen zu Release, erste Bilder und was wir bisher wissen

Khun freut sich auf die zweite Staffel von Tower of God. (Bild: © Crunchyroll)

Der Dark Fantasy-Anime Tower of God zählte zu den großen Überraschungen der letzten Jahre. Genau wie Solo Leveling ist Tower of God ursprünglich ein koreanischer Manga (Manwha) und Webtoon, der von einem japanischen Animationsstudio als Anime-Serie umgesetzt wurde. Der einzigartige Zeichenstil kombiniert mit Dark Fantasy, Action und einem frischen Ansatz im Genre hat viele Anime-Fans begeistert.

Nach vier Jahren hat das Warten auf eine Fortsetzung endlich ein Ende. Crunchyroll hat die zweite Staffel von Tower of God angekündigt und sie erscheint früher, als ihr wahrscheinlich erwartet hättet.

Wann erscheint die dritte Staffel? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint die neue Staffel? 7. Juli 2024

7. Juli 2024 Wo ihr die neue Staffel anschauen könnt: Crunchyroll

Crunchyroll Episodenanzahl und -dauer: Nicht bekannt

Nicht bekannt Vertonung: Vermutlich weiterhin mit deutscher Synchro und japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Die zweite Staffel startet also schon Anfang des nächsten Monats. Leider gibt es derzeit keine weiteren Informationen zur Synchronisation und Episodenzahl. Das produzierende Studio scheint dieses Mal jedoch nicht Telecom Animation Film zu sein, sondern The Answer Studio.

Es gibt erste Bilder zur zweiten Staffel

Fans von Tower of God können sich also schon in wenigen Wochen sehen, was nach dem Ende der ersten Staffel als nächstes passiert. Passend zur Ankündigung veröffentlichte Crunchyroll auch das erste Key-Artwork zur zweiten Staffel:

Solltet ihr es bis zum Release trotz der kurzen Wartezeit können und im gleichnamigen Manwha/Webtoon weiterlesen wollen, verraten wir euch das genaue Kapitel.

Ab welchem Kapitel kann ich weiterlesen? Die erste Staffel von Tower of God umfasst aller Ereignisse des Manwha/Webtoons bis zum Ende des 78. Kapitels. Viele Fans aus der Community betonen allerdings , dass der Anime vieles übersprungen hat und empfehlen einen kompletten Neuanfang beim Lesen des Webtoons/Manwhas. Sollte euch das nicht stören, könnt ihr direkt bei Kapitel 79 ansetzen und weiterlesen.

Wo kann ich den Anime schauen? Tower of God ist exklusiv auf Crunchyroll verfügbar, die erste Staffel umfasst 13 Folgen. Alle Folgen sind auf Deutsch vertont. Alternativ könnt ihr die Serie auch mit japanischer Synchronisation und deutschen Untertiteln schauen.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Tower of God?