Dieses wunderschöne Spiel hat den Titel als Spiel des Jahres 2024 knapp verfehlt – für mich ist es dennoch ein absoluter Geheimtipp!

Dieses Spiel ist perfekt für die ganze Familie, macht aber auch in einer gemütlichen Freundesrunde absolut viel Spaß!

Der Juni startet regnerisch und lädt dadurch umso mehr dazu ein, einen gemütlichen Spieleabend zu veranstalten! Ein wahres Highlight, welches dabei auf keinem Spieltisch fehlen sollte, ist Trekking: Reise durch die Zeit. Dabei handelt es sich um ein fesselndes Meisterwerk für die ganze Familie, bei dem ihr euch nicht nur auf stundenlangen Spielspaß freuen dürft, sondern auch noch richtig was über die Weltgeschichte lernen könnt!

Ich selbst hab mir Trekking damals zum vollen Preis gekauft, aber ihr könnt euch das Brettspiel-Highlight aktuell zum unwiderstehlichen Schnäppchenpreis bei Amazon im Angebot sichern!

Trekking: Reise durch die Zeit ist genau das Richtige für euch, wenn

... ihr ein Spiel für die ganze Familie sucht, dass selbst die kleinsten Spieler abholt, aber auch Erwachsene so richtig fordert!

sucht, dass selbst die kleinsten Spieler abholt, aber auch Erwachsene so richtig fordert! ... ihr ein Spiel mit hohem Wiederspielwert sucht, sodass es immer und immer wieder auf dem Tisch landet!

sucht, sodass es immer und immer wieder auf dem Tisch landet! ... ihr richtig Lust auf taktische Herausforderungen habt, die den Ausgang des Spiels beeinflussen.

habt, die den Ausgang des Spiels beeinflussen. ... ihr euch für historische Ereignisse interessiert und euer Wissen auf die Probe stellen wollt.

interessiert und euer Wissen auf die Probe stellen wollt. ... ihr Lust auf ein Spiel habt, dass auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2024 war und aktuell ein wahres Schnäppchen bei Amazon ist!

Was erwartet euch bei dem wunderschönen Brettspiel?

Trekking entführt euch – wie es der Titel bereits vermuten lässt – auf eine spannende Reise durch die Zeit und bringt euch dabei die bedeutendsten geschichtlichen Momente spielerisch näher. Dabei schafft es Trekking sowohl Brettspiel-Neulinge abzuholen und dennoch kommen auch Kenner voll auf ihre Kosten!

Das Spiel ist super schnell aufgebaut und wirklich leicht verständlich – man kann quasi direkt loslegen!

Hier geht es darum, Karten zu sammeln – die jeweils verschiedene geschichtliche Ereignisse darstellen – und diese in chronologischer Reihenfolge auf einem Zeitstrahl zu platzieren. Dabei gilt: Je länger euer Zeitstrahl ist, desto mehr Punkte könnt ihr absahnen! Das Schöne daran: Jede Geschichtskarte besitzt auf der Rückseite sogar einen informativen Text, damit ihr immer nachlesen könnt, was an dem jeweiligen Ereignis geschehen ist!

Die Zeitreise wird in drei Runden gespielt, was hier jeweils als drei Tage mit zwölf Stunden dargestellt wird. Diese Stunden könnt ihr ausgeben, um neue Ereigniskarten zu ergattern und zieht dafür die jeweilige Anzahl an Kosten auf der Taschenuhr weiter. Seid ihr an eurer letzten Stunde angekommen, ist der Tag für euch beendet und ihr dürft keine weiteren Ereignisse legen.

Die Spielmaterialien sind wunderschön gestaltet und absolut stimmig zur Thematik!

Aber keine Sorge, das müsst ihr euch nicht alles merken. Die beiliegende Anleitung bringt euch die Regeln super verständlich näher oder ihr scannt einfach den beiliegenden QR-Code und lasst euch das Spiel ganz einfach erklären!

Mein ganz persönliches Fazit zum Spiel

Eigentlich dachte ich, von Geschichte hätte ich fürs Erste genug – die Schulzeit hat da ihre Spuren hinterlassen. Was sollte also ein Brettspiel groß Neues bieten? Doch Trekking: Reise durch die Zeit hat mich eines Besseren belehrt. Das Spiel überrascht – nicht nur mit spannenden Fakten, sondern auch mit Momenten, in denen man merkt, wie viel man selbst falsch eingeordnet oder schlicht noch nie gehört hat.

Trekking bringt wirklich stundenlangen Spielspaß, verliert aber auch nie seinen Reiz!

Was das Spiel für mich aber besonders macht, ist die Kombination aus Lernen und Spielspaß. Die Regeln sind schnell erklärt, die Einstiegshürde minimal, und schon nach wenigen Minuten ist man mitten im Geschehen. Und obwohl es locker und zugänglich bleibt, steckt ein gewisser Ehrgeiz drin – es wurde schon hitzig diskutiert bei uns am Spieltisch! Kleine Neckereien inklusive.

Kein Wunder also, dass es bei den Empfehlungen zum Spiel des Jahres 2024 auftaucht. Wenn ihr die Chance habt, schlagt zu – vor allem, wenn es gerade im Angebot ist!