Trine 5 angekündigt: Alles Wichtige zum magischen Koop-Puzzler

Trine 5 wurde soeben angekündigt und hier findet ihr alle Infos zum Spiel.

Genre: Action/Puzzle Entwickler: Frozenbyte Publisher: THQ Nordic Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Release: Sommer 2023

Für Diebin Zoya, Zauberer Amadeus und Ritter Pontius beginnt in Trine 5: A Clockwork Conspiracy ein neues märchenhaftes Abenteuer. Was euch im actionreichen 2,5D-Puzzler erwartet, hat uns Entwickler Frozenbyte vor wenigen Tagen während einer ausführlichen Präsentation verraten.

Das Wichtigste in Kürze:

Optik: 2,5D (wie Trine 4)

2,5D (wie Trine 4) bekannter Gameplay-Mix aus Puzzles, Platforming und Kämpfen

aus Puzzles, Platforming und Kämpfen Modi: Singleplayer, lokaler/online-Koop für bis zu 4 Personen

Singleplayer, lokaler/online-Koop für bis zu 4 Personen Drei Schwierigkeitsgrade: Zusätzlich könnt ihr in einem Custom-Mode feinjustieren, wie fordernd Puzzles und Kämpfe sind.

Muss ich die Vorgänger gespielt haben? Nein, ihr könnt Trine 5 laut Entwickler ohne Vorwissen zocken. Erfahrungsgemäß spielt die Geschichte eine eher untergeordnete Rolle.

Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

1:14 Trine 5 - Trailer zeigt erstes Gameplay aus A Clockwork Conspiracy

Altbekannter Mix mit kleinen Neuerungen

Habt ihr einen der Vorgänger gespielt, wisst ihr zum Großteil, was euch in Trine 5 erwartet. Für Neulinge eine kurze Zusammenfassung:

So spielt sich Trine: Der Sidescroller führt euch durch einzelne Level, in denen ihr frei zwischen den drei Helden wechseln könnt. Die Fähigkeiten und Waffen von Zoya (Bogen), Pontius (Schwert und Schild) und Amadeus (Zauber) müsst ihr geschickt einsetzen, um viele knackige Rätsel zu lösen und euch in (Boss-)kämpfen zu behaupten. Innerhalb der Level sammelt ihr zudem Erfahrungspunkte und schaltet in einem Fähigkeitenbaum neue Talente frei – Amadeus lernt beispielsweise einen Trick, wie er seine magisch heraufbeschworenen Kisten im Kampf zum Explodieren bringt.

Laut Frozenbyte wird es in Trine 5 als "bislang umfangreichsten Ableger" der Reihe noch wichtiger sein, dass ihr die Fähigkeiten der drei Helden geschickt kombiniert, um die Rätsel zu lösen – die sich übrigens im Koop-Modus leicht unterscheiden – und die durchaus actionreichen Kämpfe gegen magische Wesen zu meistern.

Die größten Neuerungen zu Trine 4:

Leben für die Helden: Konnten wir im Vorgänger die Helden noch beliebig oft wiederbeleben, haben Pontius, Zoya und Amadeus jetzt drei Leben. Sind die aufgebraucht, geht's zurück zum letzten Checkpoint.

Konnten wir im Vorgänger die Helden noch beliebig oft wiederbeleben, haben Pontius, Zoya und Amadeus jetzt drei Leben. Sind die aufgebraucht, geht's zurück zum letzten Checkpoint. Skill Quests: Die drei Helden müssen innerhalb der Level bestimmte Aufgaben erfüllen, um an ihre wichtigsten Fähigkeiten zu gelangen.

Die drei Helden müssen innerhalb der Level bestimmte Aufgaben erfüllen, um an ihre wichtigsten Fähigkeiten zu gelangen. Customization: Erstmals können wir in Geheimräumen neue Kleidung wie Hüte für Amadeus finden.

Erstmals können wir in Geheimräumen neue Kleidung wie Hüte für Amadeus finden. Pontius Schild bricht: Es ist fortan nicht mehr möglich, dauerhaft mit unserem Ritter im Kampf zu blocken, nach einer gewissen Zeit bricht sein Schild nämlich.

Hier haben wir noch ein paar Bilder aus dem Spiel für euch:

Trine 5 setzt wie sein Vorgänger auf eine farbenfrohe 2,5D-Optik.

Meinung der Redaktion Dennis Michel

@DemiG0rgon Dass ein neues Trine erscheint, ist zunächst eine tolle Nachricht. Mir als Puzzle-Fan haben vor allem die ersten beiden Spiele sehr viel Spaß gemacht und ich war froh, dass sich Trine 4 wieder mehr an den Anfängen der Reihe orientiert hat. Was Trine 5 anbelangt, bin ich allerdings noch etwas zweigespalten. Alles sieht gewohnt spaßig aus, ...zu gewohnt! Ich hätte mir gewünscht, dass es zumindest einen neue*n Held*in gibt oder sich die Fähigkeiten und damit auch das Lösen der Puzzles merklich von den Vorgängern unterscheidet. So wirkt das Spiel bislang mehr wie ein umfangreicher DLC von Trine 4 in leicht hübscherer Optik.

Mögt ihr die Reihe und wie ist euer erster Eindruck von Trine 5: A Clockwork Conspiracy?