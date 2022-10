TV Deals am Prime Day: 4K-TVs mit bis zu 75 Zoll & HDMI 2.1 im Angebot

Im Amazon Prime Day gibt es eine ganze Menge Fernseher im Angebot, darunter auch eine Menge TVs, die sehr gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet sind. Heute morgen haben wir euch bereits in einem eigenen Artikel zwei hochwertige OLED-TVs empfohlen. In diesem Artikel haben wir euch hingegen eine Reihe möglichst günstiger Gaming-TVs mit 120-Hz-Display und HDMI 2.1 herausgesucht, und zwar in Größen von 50 bis 75 Zoll. Hier der Überblick:

Was bieten die 4K-TVs?

Alle der aufgeführten 4K-Fernseher bieten ein 120-Hz-Display sowie HDMI 2.1 und ermöglichen dadurch mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming mit bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung. Daneben gibt es aber einige Unterschiede:

Samsung QLED Q95T: Der Samsung Q95T stammt aus 2020 und ist damit der älteste unter den genannten 4K-Fernsehern. Da er neben der QLED-Technik für bessere Farbwiedergabe auch über gutes Local Dimming und eine sehr hohe Spitzenhelligkeit verfügt, bietet er dennoch die beste Bildqualität. HDMI 2.1 wird auf einem der vier Anschlüsse unterstützt, der Input Lag ist sehr niedrig.

Samsung QLED Q70A: Der Samsung Q70A ist ein Mittelklasse-TV aus 2021, der zwar ein paar Updates im Vergleich zu Modellen aus 2020 bietet, insgesamt dem Q95T aber trotzdem deutlich unterlegen ist, da ihm Local Dimming fehlt und er nur über eine mittlere Spitzenhelligkeit verfügt. HDMI 2.1 gibt es auch hier auf einem Anschluss, der Input Lag ist wie beim Q95T sehr niedrig.

Sony X85J: Der Sony X85J ist ebenfalls ein Mittelklasse-TV aus 2021 und nahezu gleichauf mit dem Samsung Q70A. Zwar verfügt er nicht über QLED, dafür ist das Display noch besser ausgeleuchtet. Beim Input Lag ist er ein paar Millisekunden langsamer als die Samsung-Modelle, schneidet aber noch immer gut ab. HDMI 2.1 wird auf zwei Anschlüssen unterstützt.

Hisense U71HQ: Der Hisense ULED U71HQ ist ein 4K-Fernseher, der wie Samsungs QLED-TVs über Quantum Dots für bessere Farbdarstellung verfügt. Da er zudem Local Dimming bietet, ist er dem Samsung Q70A und dem Sony X85J beim Bild leicht überlegen. Laut unabhängige Berichten hat das erst kürzlich erschienene Modell aber noch Probleme bei der Darstellung von 4K 120 fps, die zu unscharfem Text führen können. Laut Hisense sollen solche Probleme durch künftige Software-Updates behoben werden. Prinzipiell wird HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen unterstützt.