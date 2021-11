Vielleicht hattet ihr schon Glück und konntet eine PS5 oder Xbox Series X ergattern oder hofft noch darauf, aber in beiden Fällen ist es sinnvoll, sich Gedanken über Gaming-Zubehör zu machen. Um eure hart erkämpfte – oder zukünftige – Konsole richtig zur Geltung zu bringen, braucht ihr einen TV, der eure Spiele in 4K mit 120fps anzeigen kann und den richtigen HDMI 2.1-Anschluss hat. Da diese oft sehr teuer sind, ist der Black Friday die perfekte Gelegenheit, sich einen zu besorgen.

Mehr zum Thema Hier geht's zur Cyberweek auf GamePro

Samsung QN90A

Wem Bildqualität sehr wichtig ist und wer bereit ist, dafür auch etwas mehr auszugeben, für den ist vielleicht der Samsung QN90A interessant. Durch das QLED-Display verfügt er über ausgezeichnetes Local dimming und sehr hohe Spitzenhelligkeit mit circa 1.800 cd/m2.

Wer gerne mit Freunden zusammen spielt, kann sich besonders freuen, denn der QN90A hat eine niedrigere Blickwinkelabhängigkeit als ähnliche Modelle. Auch der Input-Lag ist besonders niedrig, mit 5,3 ms bei 120 Hz und 10 ms bei 60 Hz. Zwar hat der TV nur einen HDMI 2.1 Anschluss, aber wenn ihr nicht unbedingt PS5 und Xbox Series X gleichzeitig anschließen wollt, sollte das kein Problem darstellen.

Andere Modelle von Samsung gibt es hier:

Sony XH90

Wer etwas Günstigeres sucht, ohne zu viele Kompromisse bei der Qualität zu machen, könnte stattdessen den Sony XH90 in Erwägung ziehen. Zwar verfügt der Fernseher nicht über ein OLED-Display, hat aber dafür Full Array Local Dimming (FALD), was bedeutet, dass verschiedene Bereiche des Bildschirms einzeln an die Helligkeit der Szene angepasst werden können.

Dank eines Firmware-Updates ist auch dieses Modell fähig, 120fps in 4K darzustellen, wobei der Input-lag bei nur 7 ms liegt. Damit ist er sehr gut für Gaming geeignet – und das auch noch zu einem guten Preis.

Mehr von Sony:

LG OLED B1

Der LG OLED B1 überzeugt mit sehr hoher Bildqualität, auch 120fps bei 4k sind kein Problem – sogar mit geringem Input-Lag. Durch die zwei HDMI 2.1 Anschlüsse könnt ihr diese Eigenschaften auch auf der PS5 und Xbox Series X nutzen. Zudem unterstützt er VRR in allen derzeit üblichen Varianten: Freesync, G-Sync und VRR nach HDMI-2.1-Spezifikationen.

Weitere LG TVs mit HDMI 2.1: