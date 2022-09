Trymacs & Amar beim Teammates-Event: Live und kostenlos nur bei Joyn

Bei Joyn geht es heiß her, denn zwei der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands treten zusammen als "Teammates" gegen andere Stars und Streamer an. Dieses mal messen sich Trymacs und Amar mit Pietro Lombardi und Marc Eggers.

Am 18. September beginnt das Duell und in 20 Spielen werden Intelligenz, Fitness und Geschicklichkeit der Teilnehmer getestet. Verliert das Streamer-Duo, bekommen die Herausforderer 30.000 Euro! Wenn ihr also Lust auf eine coole Gameshow habt, oder Fan der Vier seid, müsst ihr zu Joyn. Dort seht ihr das Event kostenlos, live und ohne Anmeldung! Darüber hinaus könnt ihr euch auch Highlights vergangener Sendungen reinziehen, unter anderem waren schon unsympathischTV und MontanaBlack dabei.

Diese Stars treten im 2vs2 Duell an

Auf der Seite der Streamer treten hier zwei deutsche Schwergewichte an: Ungefähr 4,5 Millionen Abonnenten haben sie zusammen auf Twitch.

Trymacs (3.100.000 Abonnenten auf Twitch): Hauptsächlich für seinen Gaming-Content bekannt, hat er sein Sortiment mittlerweile um einige Kanäle erweitert. Eine Zeit lang war er er der meistabonnierte Streamer auf Twitch. Zusammen mit Streamer „Papaplatte“ erzielte er sogar den Rekord der meisten gleichzeitigen Zuschauer in Deutschland (356.000 Zuschauer), wobei die beiden seltene Pokémon-Karten-Packs öffneten.

Amar Al-Naimi (1.500.000 Abonnenten auf Twitch): Großer Fortnite-Spieler, zog in Sachen gesehene Stunden kurzzeitig sogar an Fortnite-Ikone Ninja vorbei. Ab und zu hört man ihn auf seinem Kanal auch als Kommentator professioneller Matches.

Wer den Mut hat gegen diese beiden versierten Gamer anzutreten? Einer davon ist Pietro Lombardi (2.000.000 Follower auf Instagram), Gewinner der 8. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Seit seinem Sieg ist er vor allem in verschiedenen Reality-TV Shows unterwegs.

Der andere ist Marc Eggers (504.000 Abonnenten auf YouTube), Model und Reality-TV-Star. Unter anderem konnte man ihn bei „Das Supertalent“ und „Dance Dance Dance“ bewundern, er ist allerdings auch selbst auf YouTube unterwegs („Thats M.E.“) und vertreibt eine Reihe an Kosmetikprodukten.