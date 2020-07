Ubisoft cancelte König Artus-RPG: Details zum eingestellten AAA-Spiel

Bei Ubisoft sollte ein AAA-Rollenspiel entstehen, das sich um die Artussage gedreht hätte. Dafür wurde eigens der Dragon Age-Director Mike Laidlaw angeheuert. Aber daraus wurde nichts, und zwar offenbar nur deshalb, weil der mittlerweile gefeuerte Ubisoft-Executive Serge Hascoët das Setting nicht gefallen hat.

Jetzt wissen wir wohl auch, wieso Mike Laidlaw nur so kurz bei Ubisoft war: Sein Projekt wurde eingestampft. Dabei wirkt das, was jetzt über das RPG berichtet wird, wirklich vielversprechend.

Ubisofts Serge Hascoët blockierte wohl AAA-RPG des Dragon Age-Directors

Wie aus einem neuen Bloomberg-Bericht von Jason Schreier hervorgeht, wollte der ehemalige Creative Director von Dragon Age namens Mike Laidlaw bei Ubisoft ein großes AAA-Rollenspiel zur Artussage und den Rittern der Tafelrunde auf die Beine stellen.

Größer als Herr der Ringe? Dem Bericht zufolge wurde daraus aber nichts, weil der Ubisoft-Chief Creative Officer Serge Hascoët mit dem Setting unzufrieden war. Er habe gefordert, eine Fantasywelt müsse größer und "besser als Tolkien" sein, um grünes Licht zu bekommen.

Nun scheint klar zu sein, wieso Mike Laidlaw Ubisoft nach so kurzer Zeit wieder verlassen hat: Das König Artus-Spiel mit Codenamen Avalon wurde schnell wieder eingestampft, weil es dem Ubisoft-Entscheider nicht gefallen haben soll – auch nicht mit einem Science Fiction-Setting oder griechischer Mythologie.

Besserung in Sicht: Dass so etwas ein einziger Mensch entscheiden darf, kann problematisch sein. Darum könnte sein Ausscheiden dabei helfen, Ubisoft-Projekte wie dieses in Zukunft zu ermöglichen: Mittlerweile arbeitet Serge Hascoët nicht mehr bei Ubisoft. Ihm wird vorgeworfen, maßgeblich an einer frauenfeindlichen sowie sexistischen Unternehmens-Struktur und -Atmosphäre mitgewirkt zu haben.

Mehr dazu findet ihr hier:

Alles, was wir bisher über das Artussage-Spiel wissen

Es wirkt vielversprechend: Es gibt zwar einige wenige Spiele, die sich mit der Artussage beschäftigen, aber keines, das wirklich groß war und durchschlagenden Erfolg gehabt hätte. Dabei bietet der Stoff rund um König Artus, die Ritter der Tafelrunde wie Lancelot, Merlin und Avalon natürlich jede Menge Potenzial.

Das Sword- & Sorcery-Setting wäre dementsprechend mittelalterlich geworden und hätte einige Fantasy-Einschläge gehabt. Die Artussage steckt voller spannender Legenden, die wir so noch nie in einem Videospiel gesehen haben. Erst recht nicht in einem großen AAA-Blockbuster von Ubisoft.

Wie Monster Hunter? Das Spiel mit dem Arbeitstitel Avalon soll "gute Fortschritte" gemacht haben. Das Team habe an einer "kooperativen Multiplayer-Welt" gearbeitet, die ähnlich wie bei der Monster Hunter-Reihe funktionieren sollte. Mehr Details gibt es abgesehen vom Setting sonst leider nicht.

Was sagt ihr dazu? Hättet ihr euch über ein AAA-RPG zur Artussage und den Rittern der Tafelrunde mit Merlin und allem Drum und Dran gefreut? Wie stellt ihr euch so ein Spiel im Idealfall vor?