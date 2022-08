Ubisoft Sale: Große Open-World-Hits jetzt günstig im Xbox Store sichern

Im Xbox Store gibt es gerade eine ganze Menge Ubisoft-Spiele für Xbox One und Xbox Series im Angebot. Darunter sind natürlich auch die jüngsten großen Open-World-Titel wie Far Cry 6 und Assassin’s Creed Valhalla, daneben gibt es aber auch viele ältere Teile der berühmten Reihen, die nachzuholen sich nach wie vor lohnt, zu günstigen Preisen. Auch viele Add-Ons und Season Passes sind reduziert. Ein großer Teil der Deals läuft nur noch einen Tag, manche sind aber auch noch länger verfügbar. Hier nur eine kleine Auswahl:

Natürlich gibt es im Xbox Store gerade auch noch weitere Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger. Zum Beispiel bekommt ihr einige hochkarätige Titel aus dem Hause Bethesda günstig, etwa Wolfenstein 2: The New Colossus und The Evil Within 2 für nur 7,99€. Insgesamt gibt es 639 Sonderangebote, darunter allerdings viele Erweiterungen und Season Passes, da gerade auch noch ein Add-On Sale stattfindet. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der reduzierten Ubisoft-Spiele und die meisten der Bethesda-Angebote sind auch Teil des Xbox Game Pass. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr gerade für nur 1€ bekommen. Falls ihr damit zufrieden seid, das betreffende Spiel einfach nur mal durchzuspielen, ist das eventuell der bessere Deal.

Der Xbox Game Pass Ultimate enthält den Game Pass für PC und Konsole sowie EA Play und Xbox Live Gold. Ihr solltet daran denken, dass sich das Testabo automatisch zum Preis von 12,99€ verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig kündigt.