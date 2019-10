Gerade hat Naughty Dog bekanntgegeben, dass The Last of Us Part 2 verschoben wird, da mischt Spielepublisher Ubisoft ebenfalls sein Sortiment durch. Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion und Gods & Monsters erscheinen allesamt erst zwischen März 2020 und März 2021.

Eigentlich sollte Watch Dogs Legion am 3. März 2020, Rainbo Six Quarantin 2020 un Gods & Monsters am 25. Februar 2020 erscheinen. Das passiert nun nicht mehr. Zwar gibt es noch keine genauen Daten, der Releasezeitraum aller Spiele verschiebt sich jedoch um mindestens einen Monat bis maximal ein ganzes Jahr, je nachdem wann im Fiskaljahr die Titel erscheinen werden.

In einem Statement erklärte Ubisoft die Verschiebung mit einer Entscheidung für mehr Entwicklungszeit und damit eine höhere Spielqualität, auch wenn es "entgegen ihrer Pläne für ein stabileres Entwicklungsmodell" ginge.

"Dafür geht es komplett konform mit unserer Strategie, den zukünftigen Wert unserer Marken für den Langzeit-Vorteil unserer Mitarbeiter, Spieler und Shareholder zu maximieren."

Kurz gesagt: Ein qualitativ hochwertigeres Spiel macht die Fans glücklicher und bringt der Firma auf lange Zeit mehr Gewinn als ein Titel, die vielleicht nicht dem gewünschten Standard entspricht. Wie sehr die Titel von mehr Entwicklungszeit profitiert haben, werden wir dann im kommenden Jahr sehen, wenn die Spiele, ein bisschen später als gedacht, auf den Markt kommen.

Gods & Monsters - Screenshots ansehen