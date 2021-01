Ubisofts vergessener Multiplayertitel bekommt eine Closed Beta

Lange Zeit wurde es still um Ubisofts kostenlosen Multiplayertitel Roller Champions. Ursprünglich sollte der Titel Anfang 2020 erscheinen, bis der französische Publisher ihn kurzerhand verschob. Seitdem halten sich die Nachrichten rund um das Spiel bedeckt. Doch wie Ubisoft nun ankündigte, können wir bald selbst in einer Closed Beta einen Eindruck von Roller Champions gewinnen.

Alle Infos zur Closed Beta von Roller Champions

Wann findet die Closed Beta statt? Die Beta zu Roller Champions läuft vom 17. Februar 18:00 Uhr bis zum 1. März 22:00 Uhr.

Welche Plattformen werden unterstützt? Im Gegensatz zur Alpha, die ausschließlich auf dem PC stattfand, können Interessenten nun auf PlayStation 4, Xbox One und PC spielen. Eine Closed Beta für die Switch wird es erst einmal nicht geben.

Das Besondere: Die Closed Beta findet ausschließlich in Europa statt. Das Ziel ist es, das Feedback der Spieler*innen zu erhalten und anhand dessen das rasante Gameplay zu liefern, das sich Fans wünschen.

Diese Inhalte erwarten uns

In der Closed Beta könnt ihr euren eigenen Champion erstellen, um mit ihm an neuen Game Modi teilzunehmen, die es in der Alpha-Phase noch nicht gab. Seit der Alpha wurde zudem das Gameplay verbessert und Sponsoren hinzugefügt.

Falls ihr an der Closed Beta teilnehmen wollt, müsst ihr euch auf der entsprechenden Webseite registrieren. Die Voraussetzung ist, dass ihr einen Account bei Ubisoft besitzt. Ubisoft+-Mitglieder erhalten auf dem PC automatisch die Zulassung zur Teilnahme.

Gehört ihr zu den Glücklichen, die für die Closed Beta ausgelost wurden, erhaltet ihr zudem zwei weitere Codes, die ihr an Freund*innen aus eurer Ubisoft Connect Freundesliste auswählen könnt. So könnt ihr als Dreierteam an den Wettkämpfen teilnehmen.

Link zum YouTube-Inhalt

Fortschritt wird nicht übernommen

Schlechte Nachrichten: Euer Fortschritt wird leider nicht mit in das finale Spiel übernommen. Jedoch soll es exklusive Belohnungen wie einen Titel und einen Skin für Teilnehmer der Closed Beta-Phase geben. Einen Releasetermin gibt es seitens Ubisoft für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Switch immer noch nicht.

Werdet ihr an der Closed Beta von Roller Champions teilnehmen?