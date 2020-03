Roller Champions - Release für PS4, Xbox One & Switch bestätigt

Das Free2Play-Sportspiel Roller Champions wird auch für die PS4, die Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Das hat Publisher Ubisoft bestätigt. Daneben bekommt der Titel auch einen Release für Mobil-Plattformen sowie einen Alpha-Test.

Enttäuschend: Dieser wird ausschließlich auf dem PC über Uplay stattfinden und zwar vom 11. bis zum 23. März 2020. Der Alpha-Test dient unter anderem dazu, Feedback an die Entwickler zu geben, damit diese den Titel weiter verbessern können.

Was ist Roller Champions überhaupt?

So spielt es sich: In Roller Champions treten jeweils zwei Dreierteams gegeneinander an, um möglichst viele Tore zu erzielen. Mit der Zeit sammeln die Spieler Erfahrungspunkte, die sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt jeweils in größeren Arenen antreten lassen.

Außerdem können diverse Anpassungsgegenstände wie Jubelanimationen freigeschaltet werden.

Der Clou: Die Spieler sind auf Rollschuhen unterwegs, was das ganze wie eine Mischung aus Rocket League und Jet Set Radio wirken lässt.

Wann ist der Release von Roller Champions?

Obwohl Roller Champions bereits auf der letzten E3 angekündigt wurde, gibt es bislang keinen finalen Release-Termin, das hat sich auch mit der Ankündigung der Konsolen-Fassungen nicht geändert. Offenbar haben die Entwickler noch einiges zu tun.