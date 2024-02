Der Game Pass hat einen neuen actionreichen Überraschungshit und den solltet ihr euch unbedingt anschauen

In Brotato schlüpft ihr in die Rolle einer ballernden Kartoffel.

Das Spieleangebot in den Abo-Services von Xbox und PlayStation kann ganz schön überwältigend sein. Aber die Bibliotheken sind eben auch perfekt, um kleine Indiespiele ohne Zusatzkosten auszuprobieren. Der Game Pass hat Ende Januar genau so einen actionreichen Neuzugang erhalten, der jetzt die 1-Millionen-Downloads-Marke geknackt hat – und den solltet ihr euch auch mal anschauen.

Das ist der Action-Geheimtipp Brotato

Spiel: Brotato

Brotato im Game Pass seit: 30. Januar

30. Januar Genre: Roguelite-Topdown-Arena-(Auto-)Shooter

Auf X (ehemals Twitter) freut sich Mitentwickler Seaven Studio:

Einen Monat nach seinem Release auf Xbox und im Game Pass wurde Brotato mehr als eine Million mal installiert [...].

Was Abonennt*innen ansprechen dürfte, ist das simple und geradlinige Action-Konzept des Titels. In Brotato spielt ihr eine Kartoffel, die sich mit Knarren gegen Horden von Aliens zur Wehr setzen muss.

0:39 Brotato - In diesem Roguelike-Arena-Shooter kämpft ihr als Kartoffel gegen Aliens - In diesem Roguelike-Arena-Shooter kämpft ihr als Kartoffel gegen Aliens

Das Gameplay erinnert ein bisschen an Vampire Survivors, denn eure kleine Knolle feuert automatisch (wobei es auch die Möglichkeit gibt, manuell zu schießen). In dieser Baller-Orgie geht es also hauptsächlich darum, euren Kampfstil zu optimieren. Die Durchläufe im Roguelite liegen bei unter 30 Minuten.

Ziel ist es, so lange wie möglich durchzuhalten. Dafür stehen euch Hunderte von Waffen und Items vom Flammenwerfer bis zum Stein zur Verfügung. Kartoffel ist außerdem nicht gleich Kartoffel: Das wissen alle Landwirt*innen, aber auch die Fans von Brotato.

Ihr könnt nämlich unterschiedliche Charaktere wie einen Glückspilz oder Magier wählen. Unterwegs sammelt ihr Erfahrung und könnt euch neue Items kaufen.

Brotato bietet außerdem Barrierefreiheitsoptionen, mit denen ihr euren Schwierigkeitsgrad individuell festlegen könnt. Es ist möglich, Leben, Schaden und Tempo von Gegnern genau auf eure Bedürfnisse oder Wünsche anzupassen.

Auf Steam konnte Brotato bereits "äußerst positive" Wertungen einheimsen. Wollt ihr euch jetzt in den Kampf stürzen, habt aber keinen Game Pass, könnt ihr das ebenfalls für kleines Geld tun. Brotato kostet auf Xbox One/Series X/S, PS4, PS5 und Nintendo Switch nur 4,99 Euro. Auf Steam ist der Titel sogar gerade auf 3,74 Euro reduziert.

Werdet ihr euch das Kartoffel-Spiel mal anschauen?