Nach Elden Ring und Horizon: Auf welche Spiele fiebert ihr 2022 noch hin?

Das Spielejahr 2022 ist mit Elden Ring, Horizon Forbidden West, Kirby, Lego Star Wars und vielen weiteren Spielen richtig stark gestartet. Doch wie Kollegin Eleen in ihrer Vorschau auf die kommenden Monate zeigt, stehen Genre-übergreifend noch allerhand überaus vielversprechende Kracher in den Startlöchern. Daher interessiert es uns brennend, welcher davon auf eurer persönlichen Wunschliste ganz oben steht.

Euer Most Wanted 2022

Bereits Ende 2021 hatten wir euch die Most Wanted-Frage gestellt und Forbidden West (23%), God of War: Ragnarök (22%) und Elden Ring (16%) hatten klar die Nase vorn.

Wenige Monate später sind viele Spiele aus der Umfrage wie auch Gran Turismo 7 und Dying Light 2 jedoch schon erschienen und Titel wie der Zelda: Breath of the Wild-Nachfolger erscheinen nach Verschiebung jetzt frühestens 2023. Daher sind wir gespannt, auf welches Spiel ihr im noch langen Spielejahr am meisten hinfiebert.

Spiele zur Auswahl: Um die Umfrage einzugrenzen, haben wir die aus unserer Sicht 25 größten noch anstehenden Highlights der GamePro-Community herausgepickt. Freut ihr euch jedoch auf ein ganz anderes Spiel, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

"Ähm ..., ihr habt da aber Silksong vergessen!!!"

Damit kein Missverständnis aufkommt: Wir haben uns bei den 25 Spielen nur für all jene entschieden, wo seitens des Entwicklers ein offizieller Release für das Jahr 2022 bestätigt wurde.

Ein Hollow Knight: Silksong oder auch die PS5- und Xbox Series-Version von The Witcher 3, die gestern auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, zählen leider nicht dazu.

Die Umfrage werden wir wie gewohnt in den kommenden Tagen auswerten und auch eure Kommentare mit einbeziehen. Wir sind schon wirklich sehr gespannt, ob bei euch weiter God of War das Rennen macht, oder mittlerweile ein anderer Titel noch mehr Vorfreude weckt.