Most Wanted 2022: Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?

2021 neigt sich dem Ende entgegen und ist für viele wohl anders verlaufen als gedacht. Auch in Sachen Videospiele standen mit It Takes Two, Psychonauts 2 und Deathloop tolle Titel im Fokus, die wir im Januar wohl eher in der zweiten Reihe vermutet hätten.

Und das hat einen guten Grund: Die vergangenen Monate standen im Zeichen vieler Verschiebungen. Betroffen waren mit God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy und Dying Light 2 echte Hochkaräter, die auf der Wunschliste vieler Spieler*innen weit oben standen. Jetzt sind sie für 2022 angekündigt und wir wollen von euch wissen, auf welches Spiel ihr euch im kommenden Jahr am meisten freut.

Was ist euer Most Wanted 2022?

In unserer Umfrage haben wir uns auf die zehn größten Blockbuster beschränkt, die bereits offiziell für 2022 angekündigt sind. Darunter mit Elden Ring den The Game Awards-Gewinner in der Kategorie "Most Wanted", sowie God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Starfield und den Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild als weitere Nominierte. Bei den fünf weiteren Spielen haben wir uns am Interesse der GamePro-Community orientiert.

Ist euer meist erwartetes Spiel nicht aufgeführt, schreibt uns gerne in die Kommentare, auf welchen Titel ihr besonders hinfiebert. Wie gewohnt, nehmen wir einige eurer Antworten mit in die Auswertung der Umfrage auf.

