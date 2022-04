Nach grandiosem Start: Auf diese Spiele-Highlights könnt ihr euch 2022 noch freuen

Das erste Quartal 2022 hat uns scho mit reichlich großartigen Spielen überschüttet: Von Horizon Forbidden West über Elden Ring, Tiny Tina's Wonderlands bis zu Kirby und das Vergessene Land, um nur einige der Highlights zu nennen. Nach einem starken Auftakt, wo man sich kaum entscheiden konnte, welchen Titel man zuerst spielen sollte, ist es jetzt aber ziemlich ruhig geworden, wenn es um große Releases geht. Dabei hat 2022 noch einiges zu bieten.

Spiele-Highlights, die 2022 noch erscheinen

Dass in den ersten drei Monaten von 2022 so viele Spiele erschienen sind, kommt nicht von ungefähr. Immerhin schließt der 31. März das erste Finanz-Quartal des Jahres ab und für viele Unternehmen auch das Geschäftsjahr - und damit auch die eingenommenen Gewinne für den Zeitraum. Verständlicherweise wird es in den Monaten danach also etwas ruhiger.

Eine komplette Releaseflaute müssen wir aber nicht befürchten, denn es kommen noch jede Menge potenzielle Highlights in diesem Jahr:

Saints Row

Release: 23. August

23. August Plattformen: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Ursprünglich sollte Saints Row ebenfalls bereits im Q1 2022 erscheinen wurde dann aber asuf August verschoben und füllt so ein großes Release-Loch im Sommer. Mit dem Soft-Reboot erfindet sich die abgedrehte Reihe wieder ein wenig neu und könnte so auch für Neueinsteiger geeignet sein, die etwa nach einer GTA-Alternative bis GTA 6 suchen.

Forspoken

Release: 11. Oktober

11. Oktober Plattformen: PS5

Eigentlich hätten wir uns schon im Mai über das PS5-Exklusive Forspoken freuen können sollen. Dank Verschiebung fällt es zwar nun nicht mehr in die Release-Flaute nach Q1, trotzdem bleibt die Vorfreude auf das schnelle Action-Adventure, das uns eine offene Spielwelt volelr Magie erkunden lassen will.

Starfield

Release: 11. November

11. November Plattformen: Xbox Series X/S

Starfield gehört wohl zu den spätesten noch für dieses Jahr angekündigten Releases. Trotzdem ist die Vorfreude groß, immerhin ist es die erste neue IP von Bethesda Softworks seit über 25 Jahren. Und wer will nicht gerne in einem riesigen imemrsiven RPG den Weltraum ekrunden?

Weitere große Releases, auf die wir uns 2022 freuen können:

Wenn ihr einen Überblick über alle Releases auf Konsole bekommen wollt, findet ihr hier alle Releases für PS4, PS5, Xbox und Switch.

Und was ist mit God of War und Co.?

Zu den Releases 2022 zählen auch noch einige Spiele, die zwar noch für dieses Jahr angekündigt wurden, aber noch immer keinen festen Release-Termin haben. God of War Ragnarök etwa wurde bereits einmal von einem geplanten 2021-Release auf dieses Jahr verschoben, jetzt hält man sich mit einem konkreten Termin bedeckt. Immerhin, sowohl Branchen-Insider als inzwischen auch Sony selbst haben bestätigt, dass es definitiv noch 2022 soweit sein soll.

Auch für das von Harry Potter-Fans heiß ersehnte Hogwarts Legacy fehlt ein konkreter Termin, aktuell heißt es nur Ende 2022. In unserem Release-Hub findet ihr alle Infos, die es bislang zum Spiel gibt.

Und für Pokémon-Fans darf natürlich auch die frisch angekündigte neunte Generation mit Karmesin/Purpur nicht fehlen. Auch die soll noch 2022 erscheinen, bisher ist aber nur ein Release im Herbst angegeben.

Auf welches Spiel freut ihr euch 2022 noch am meisten?