Umfrage: Schaut ihr Let’s Plays und Spiele-Streams?

Content Creators wie PewDiePie und Gronkh haben Let’s Plays vor Jahren populär gemacht. Plötzlich schauten immer mehr Leute anderen in Videos dabei zu, wie er oder sie ein Spiel spielt oder hat sich gleich selbst daran versucht. Dementsprechend stieg auch die Anzahl an Let’s Plays zu Minecraft & Co. auf YouTube.

Eine Abwandlung davon sind die Streams auf Twitch und YouTube, bei denen wir Streamer*innen live dabei zusehen können, wie sie sich beim Zocken anstellen. Der Bonus hier: Wir können in Echtzeit das Geschehen im Chat kommentieren.

Let’s Plays als auch Spiele-Streams haben beide ihre Vorzüge und werden aus verschiedenen Gründen geschaut. Daher wollen wir in dieser GamePro-Umfrage von euch wissen, ob ihr Let’s Plays und/oder Streams guckt und warum das so ist.

Wie immer werden wir die Umfrage nach einigen Tagen auswerten und euch das Ergebnis hier auf GamePro.de präsentieren. Was bei anderen Umfragen bisher herausgekommen ist, könnt ihr hier nachlesen:

Let’s Plays/Streams oder doch lieber selbst spielen?

In diesem Kontext ist außerdem interessant, aus welchen Gründen ihr Let’s Plays/Streams schaut. Die einen wollen einfach die Geschichte eines Spiels miterleben, ohne sich selbst ins Geschehen stürzen zu müssen oder weil es einfach günstiger ist. Bei anderen steht dagegen das Entertainment an erster Stelle. Jemandem beim Spielen zuzusehen hat eben seinen ganz eigenen Reiz, vor allem als Teil einer Community.

Wieder andere schauen nur zeitweise rein, um einen Eindruck vom Spiel zu bekommen oder können einfach gar nichts mit Let’s Plays/Streams anfangen, weil sie das Spiel selbst erleben wollen.

Warum auch immer ihr Let’s Plays und/oder Streams schaut oder ignoriert, verratet uns die Gründe dafür in den Kommentaren!