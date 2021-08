Umfrage: Eure liebste Videospielhauptfigur hat weiße Haare

Anlässlich unser großen Held*innen-Wochen hatten wir euch vor einer knappen Woche gefragt: Welcher ist euer Lieblings-Videospielcharakter? Denn immerhin dürften die meisten von euch schon etliche davon kennengelernt haben und den oder die ein oder andere davon besonders schätzen.

Wir hatten sowohl einige Beispiele vorgegeben, als auch einen "Ein anderer Charakter"-Platzhalter eingebaut, um euch die Möglichkeit zu geben, in den Kommentaren eben genau diesen zu nennen. Das bisherige Ergebnis fördert allerdings einen eindeutigen Sieger zutage, den vielleicht nicht jede*r dort oben erwartet hätte.

Ein Hexer an der Spitze

Denn an der Spitze thront Geralt von Riva aus den Witcher-Spielen, der sich mit insgesamt 154 Stimmen durchsetzen konnte. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Geralt zu den jüngeren Videospielheld*innen gehört, denn das erste Witcher-Spiel erschien 2007 - damals erstmal nur für den PC. Trotzdem scheint der weißhaarige Hexer bei vielen von euch nachhaltig Eindruck hinterlassen zu haben und sichert sich dank der meisten Nennungen Platz 1.

Direkt danach folgt allerdings schon die "Joker-Option", nämlich einer der Charaktere, die nicht in unseren vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten auftauchen. Und genannt wurden in den bislang knapp 50 Kommentaren unter der Umfrage tatsächlich einige, unter anderem:

Abby (The Last Us 2)

Squall Leonhart (Final Fantasy 8)

Commander Shephard (Mass Effect)

Link (Zelda-Spiele)

Altair (Assassin's Creed)

Sam Fisher (Splinter Cell)

Trevor Philips (GTA 5)

Marcus Fenix (Gears of War-Serie)

Ezio Auditore di Firenze (Assassin's Creed 2)

Sephiroth (Final Fantasy 7)

Velvette Crowe (Tales of Berseria)

Heather Mason (Silent Hill 3)

Deacon St. John (Days Gone)

Max (Life is Strange)

Yoshi (Mario-Spiele)

Nathan Hale (Resistance: Fall of Man)

Der Barbar (Diablo 2 und Diablo 3)

Ein bunter Blumenstrauß von vielen unterschiedlichen wie interessanten Charakteren also, die vielen von euch etwas bedeuten. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für eure Teilnahme und weisen an dieser Stelle noch einmal auf die anderen Artikel aus unseren Themenwochen hin:

Held*innen-Favoriten der GamePro-Redaktion? Bald

Wir haben jetzt einen groben Überblick, wer eure Held*innen-Lieblinge sind, jetzt ist es langsam an der Zeit, unsere Favoriten zu verraten. Knapp 60 Lieblings-Held*innen der GamePro-Redaktion werden wir euch in Kürze in unserer großen Topliste präsentieren. Seid gespannt!