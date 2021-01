Umfrage: Auf welches Spiel freut ihr euch 2021 am meisten?

Das vergangene Jahr bescherte uns eine neue Konsolengeneration und viele tolle neue Spiele und auch 2021 werden wieder etliche Titel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Einige Release-Termine sind bereits bekannt und auch, wenn wir wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr noch mit einigen Verschiebungen rechnen, bleiben wir optimistisch, dass wir den Großteil der bereits angekündigten Titel noch in diesem Jahr spielen können.

Un hier kommt ihr ins Spiel: Denn wir wollen von euch wissen, auf welches bereits angekündigte Spiel mit Release in 2021 ihr euch besonders freut und von dem ihr schon jetzt kaum erwarten könnt, dass es erscheint. Macht mit bei unserer Umfrage und stimmt für euer besonderes Highlight ab!

Hinweis: Wir haben euch die größten Releases in diesem Jahr zur Vorauswahl gegeben. Sollte euer Favorit nicht dabei sein, schreibt ihn gerne in die Kommentare und wir werden mehrfach genannte Titel in der Auswertung berücksichtigen.

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme!