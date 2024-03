Euer wertvollster Spielstand: Welches Save Game ist euch heilig und warum?

Verratet uns euren wertvollsten Spielstand.

Mit unseren Spielständen verbinden wir oft wundervolle Erinnerungen aus hunderten Spielstunden. Oder aber eine Herausforderung, die uns wahrlich alles abverlangt hat. Sei es, um beispielsweise in Sekiro die Platin-Trophäe abzustauben oder um nach über 100 Stunden unser so spezielles Ende von Baldur's Gate 3 zu erleben. Manch altes Save Game erinnert euch vielleicht sogar an eine Person, mit der ihr das Spiel vor Jahren zusammen durchgespielt habt.

Heute will ich von euch wissen, an welchem Save Game bzw. welchem Spielstand euer Herz ganz besonders hängt

Verratet uns euren wertvollsten Spielstand

Ich würde mich daher riesig freuen, wenn ihr einmal in euren Erinnerungen kramt und mir in den Kommentaren verratet, welcher Spielstand euch hier direkt in den Sinn kommt und warum?

Bereits vorab ein riesengroßes Dankeschön an alle, die ihre kostbaren Erinnerungen mit uns und der Community teilen!

Diese Spielstände sind der GamePro-Redaktion heilig

Natürlich haben auch wir den ein oder anderen Spielstand, der uns besonders viel bedeutet. Welchen, wollen Annika, Linda und ich euch gerne verraten:

Annika hütet ihre Cartridge von Pokémon Rot

Meinen wertvollsten Spielstand bewahre ich auf der Game Boy-Cartridge zu Pokémon Rot auf. Ich habe damals zum Release zeitgleich mit meinem Bruder (der die blaue Edition hatte) gespielt. Wir haben uns ausgetauscht, via Link-Kabel Pokémon getauscht und gegeneinander gekämpft. Ich kann mich vielleicht nicht einwandfrei an mein Team erinnern, aber alleine der Anblick der Cartridge ruft in mir wohlige Gefühle hervor. Mit dem Spiel(stand) verbinde ich eine meiner aller schönsten Kindheitserinnerungen und Momente mit meinem Bruder.

Annika verbindet mit der Cartridge von Pokémon Rot eine ihrer schönsten Kindheitserinnerungen.

Linda erinnert Harvest Moon an ihren verstorbenen Opa

Mein wertvollster digitaler Besitz ist mein allererstes Savegame in Harvest Moon: Friends of Mineral Town für den GBA. Mein Opa, der vor sechs Jahren leider verstorben ist, kaufte mir das Spiel zum Release im Jahr 2004. Immer wenn ich heute meine Farm wieder besuche, denke ich an diesen schönen Tag zurück.

Dennis verzweifelte Platin-Jagd in Spelunky 2

Zunächst hatte ich überlegt, ob mir mein The Binding of Isaac: Rebirth-Spielstand auf Steam mit über 1000 gespielten Stunden (und der harten The Lost-Freischaltung) am heiligsten ist. Würde jedoch mein Save Game von Spelunky 2 flöten gehen, puh! Hier hab ich allein eine halbe Ewigkeit gebraucht, um einen "Kein Gold"-Run hinzubekommen und noch immer fehlt mir die Speedrun-Trophäe für Platin.

Das Savegame wird mir daher für immer in Erinnerung bleiben, da es eine solch ernorme Herausforderung darstellt, die ich irgendwann auch abschließen werde. Ganz sicher!

19:41 Warum spielt man SO WAS 1.300 Stunden?

Warum mich das Roguelike seit mittlerweile über 1.300 Stunden so sehr begeistert, hab ich übrigens Geraldine im GS Talk verraten. Schaut hier gerne einmal rein.

Ansonsten bin ich sehr gespannt, welches Savegame euch absolut heilig ist.