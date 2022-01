Umfrage: Wie groß ist der Bildschirm, auf dem ihr spielt?

Der Bildschirm ist neben der Konsole das wohl wichtigste technische Utensil für uns Spielende. Schließlich müssen wir ja irgendwo drauf sehen, was im Spiel abgeht. Dass es ein Display braucht, ist also klar, wesentlich spannender ist die Frage, welche Größe dieser Bildschirm hat.

Und hier dürfte jeder seine eigenen Präferenzen haben, schließlich gibt es mittlerweile zig unterschiedliche Bildschirmdiagonalen. Monitore sind meistens etwa vergleichsweise kompakt, während im TV-Bereich mittlerweile Größen von 55-65 Zoll völlig normal sind. Und nach oben hin sind mit einer Leinwand und entsprechendem Beamer zumindest in der Theorie kaum Grenzen gesetzt.

Klein? Mittel? Groß? Riesig?

Viele Möglichkeiten also, aber nur eine Frage: Wie groß ist das Display, auf dem ihr spielt? Das wollen wir in dieser Umfrage von euch wissen. Weil es mittlerweile so viele unterschiedliche Diagonalen gibt, geben wir euch vier unterschiedliche Bereiche vor. Wählt bitte die Kategorie aus, in die eure Diagonale fällt.

Natürlich dürft ihr in den Kommentaren auch erläutern, warum und für welche Display-Größe ihr euch konkret entschieden habt, welche Größe ihr als nächstes kaufen wollt, oder ob ihr gar unterschiedliche Gaming-Displays habt.

Wir bedanken uns in jedem Fall schon einmal für eure Teilnahme und sind auf die Ergebnisse gespannt!