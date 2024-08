Nackenschmerzen, Karpaltunnel, krummer Rücken - achtet ihr beim Zocken eigentlich auf eure Gesundheit?

Bei langen Spielesessions sind Pausen und Stretching wichtig - aber nehmt ihr das auch ernst?

Im Rahmen unserer Gesundheits-Themenwoche haben wir euch schon so einiges rund um Videospiele und körperliches Wohlbefinden erzählt. Diesmal seid ihr aber gefragt.

Wer dem Hobby Videospiele nachgeht, wird schließlich auch früher oder später mit der Frage nach dem gesunden Umgang damit konfrontiert: Ganz gleich ob es um unsere Körperhaltung geht, wenn wir beim Zocken auf der Couch lümmeln, unsere Augen und Hände nach Stunden ohne Pause ermüden oder wir nebenher ungesunden Kram snacken, statt uns eine richtige Mahlzeit zu holen – Spiele haben auch einen körperlichen Einfluss auf uns.

Aber selbst wenn wir eigentlich wissen, dass wir regelmäßig Pause einlegen sollten oder unsere Gremlin-Haltung korrigieren müssten, ist das im Eifer des virtuellen Gefechts doch schnell mal vergessen.

Darum wollen wir in unserer Umfrage wissen, wie sehr ihr eigentlich beim Zocken auf euer körperliches Wohlbefinden achtet.

Verratet uns in den Kommentaren außerdem gerne die Hintergründe für eure Wahl. Wenn ihr beim Zocken etwa nicht auf Gesundheit achtet, habt ihr dann an anderer Stelle eine Sport-Routine? Vielleicht hat sich euer Verhalten zu Spielen und Gesundheit ja auch in den letzten Jahren geändert? Und für all jene unter euch, die gerne mehr auf ihren Körper achten würden, es aber (noch) nicht tun: Woran liegt es? Fehlen euch die Voraussetzungen oder ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt?

Dieser Artikel ist Teil der Gesundheits-Themenwoche auf GamePro.de. Einen Überblick über die Inhalte und Ziele dieser Woche bekommt ihr in unserem großen Übersichtsartikel: Mehr zum Thema Körperliche Gesundheit und Videospiele: Das erwartet euch in der Health-Themenwoche auf GamePro von Annika Bavendiek

Teilt außerdem gerne eure Tipps! Wenn ihr einige Tricks und Kniffe bereits benutzt, die eurem Körper beim Zocken etwas Gutes zu tun, dann gebt sie gerne weiter!

Ganz egal ob ihr bestimmte Peripherie-Geräte nutzt, regelmäßig Übungen macht oder einen gesunden Snack habt – alle, die beim Spielen gerne mehr auf sich achten würden (und da gibt es auch einige von uns in der Redaktion), werden euch sicherlich dankbar sein.