Uncharted-Spiele im Angebot: Jetzt zwei PS5-Hits zusammen für 14,99€ bei Amazon sichern

Bei Amazon bekommt ihr jetzt die Uncharted Legacy of Thieves Collection und bei MediaMarkt die Nathan Drake Collection günstig im Angebot.

Durch den Sony April Sale gibt es bei Amazon gerade einige große PS4- und PS5-Spiele günstiger. Einer der besten Deals ist die Uncharted Legacy of Thieves Collection. Mit dieser bekommt ihr die beiden Exklusivhits Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy in der für PS5 verbesserten Remastered-Version zusammen für nur 14,99€! Der Sale läuft zwar theoretisch noch bis zum 30. April, das Angebot könnt aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Hier findet ihr es:

Alternativ könnt ihr die Uncharted Legacy of Thieves Collection übrigens auch bei MediaMarkt und Saturn für 14,99€ bekommen. Dort zahlt ihr aber noch 2,99€ für den Versand, wenn ihr die Spiele nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und selbst abholt. Dafür könnt ihr bei den beiden Händler aber auch die Uncharted Nathan Drake Collection günstig bekommen und so die ersten drei Teile nachholen, falls ihr sie bislang verpasst habt. Zum Preis von 9,99€ lohnt sich das auf jeden Fall.

Was bietet die Uncharted Legacy of Thieves Collection?

Für PS5 verbessert: Die Legacy of Thieves Collection enthält die beiden ursprünglich für PS4 erschienenen Spiele Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy in der PS5-Version mit technischen Verbesserungen. So könnt ihr euch nun zwischen 4K-Auflösung und flüssigen 60 fps entscheiden. Außerdem werden natürlich die besonderen Features des DualSense Controllers wie die adaptiven Trigger und das haptische Feedback unterstützt.

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Nathans großes Finale: Uncharted 4 ist das große Finale der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake. Wieder einmal führt uns eine Schatzsuche um die halbe Welt, unter anderem nach Panama, New Orleans, Madagaskar, Schottland und Italien, wobei Nathan teilweise von seinem lange verschollenen Bruder begleitet wird. Uncharted 4 beeindruckt vor allem durch seine hohe Produktionsqualität und seine kinoreife Inszenierung. Aber auch die bewährte Gameplay-Mischung aus Schießereien, Rätseln, Schleichen und Erkundung ist gut gelungen.

Abenteuer in Indien: Im Spin-off Uncharted: The Lost Legacy spielen wir nicht Nathan, sondern die beiden bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross. Das Abenteuer, das wir mit den beiden erleben, ist etwas kompakter und konzentriert sich auf Indien. Außerdem stehen Erkundung und Atmosphäre diesmal etwas mehr im Vordergrund als spektakuläre Action. Schießereien gibt es aber natürlich trotzdem noch und die Produktionsqualität ist auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Hauptspiel.