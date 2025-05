Uniqlo - Pokémon Kollektion 2025 kommt mit einer großen Besonderheit für alle TCG Pocket-Fans

Die kommenden Pokémon UT-Shirts von Uniqlo sehen entweder so aus, oder sind mit Sammelkarten-Motiven ausgestattet.

Uniqlo setzt in erster Linie auf einfarbige Kleidung, gedeckte Farben und alles, was das Normcore-Herz begehrt. Aber es gibt mit den UT-Kollektionen auch immer wieder Klamotten, die sich der Popkultur widmen und an ganz bestimmte Communitys richten – wie zum Beispiel Pokémon-Fans.

Uniqlo bringt dieses Jahr gleich zwei Pokémon-Collections raus und eine basiert sogar auf den TCG-Karten

Darum geht's: Aktuell könnt ihr bei Uniqlo die Pokémon Sketch-UT-Collection erstehen, aber es gibt schon sehr bald noch eine weitere Kooperation. Während die aktuellen Shirts recht schlichte Zeichnungen von bekannten Pokémon darbieten, kommen die nächsten mit Motiven daher, die ihr von den Sammelkarten selbst kennen dürftet.

Die nächste Pokémon-Kollektion wurde in Japan bereits angekündigt und geht einen neuen Weg. Auf den kommenden Shirts sind nämlich zum Teil einfach direkt die Motive der Sammelkarten abgebildet. Einige Illustrationen stammen direkt aus Pokémon TCG Pocket, wie zum Beispiel das Mewtu-Artwork von der immersiven Karte des Pokémons.

So sehen die Shirts aus: Bei einigen Motiven wurden die Bilder von den Sammelkarten leicht angepasst, teils sind sie aber komplett übernommen worden. Manche Shirts und Sweater zeigen sogar die ganzen Werte des jeweiligen Pokémon an.

Einen guten Überblick über die Klamotten könnt ihr euch hier verschaffen:

Wann kommt die Kollektion? Es dürfte noch eine Weile dauern. Bisher gibt es die Ankündigung nur für den japanischen Markt und dort soll die nächste Ladung Pokémon UT-Kleidung ab August in den Uniqlo-Shops verfügbar sein. Ob es dann auch schon bei uns so weit ist, bleibt unklar, wir würden an eurer Stelle aber lieber nicht darauf wetten. Wahrscheinlich müssen wir uns hierzulande noch etwas länger gedulden.

Das kostet der Spaß: In Japan schlagen die Shirts mit 1.500 Yen zu Buche, was umgerechnet gerade einmal knapp unter 10 Euro entspricht. Die Sweater kosten fast das Doppelte und die bisherigen Pokémon-Prints bei Uniqlo (also die der aktuellen Kollektion) gehen für 19,90 Euro über die Ladentheke. Die kommenden Klamotten dürften sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Wie gefallen euch die Pokémon-Shirts und würdet ihr eines mit dem Bild einer Karte tragen? Wenn ja: Welches?