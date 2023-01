Diese VR-Unterwasserwelt sieht so echt aus, dass ich sofort eintauchen will

Die VR-Demo ist schon beeindruckend. Ich bekomme dadurch direkt selbst Lust, im nächstbesten Wald in einen Fluss zu springen und die Unterwasserwelt zu erkunden. Ich bin von Spielen übersättigt, die eine traumhaft perfekte Kulisse erschaffen und eine unendliche Weitsicht erlauben. Die gezeigte Demo hingegen hat etwas von einem entspannten Ausflug in die Natur, der mit einem Tauchgang im nahegelegenen See endet.



In der VR-Demo werden die realen Gegebenheiten deutlich: Wir kämpfen mit schlechten Sichtbedingungen und müssen uns langsam am Grund voran tasten. So eine Erfahrung vermisse ich schmerzlich in aktuellen Spielen und würde mir deshalb wünschen, dass Entwickler*innen mehr auf den in dieser VR-Demo gezeigten Grad an Realismus setzen und somit ein immersiveres Erlebnis schaffen.