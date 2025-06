US-Zölle: Ein Brettspielverlag muss schließen und ihr bekommt sein bestes Spiel auf Amazon jetzt noch einmal günstiger!

Spirit Island ist nach wie vor ein gigantischer Erfolfg – den zuständigen Verlag konnte es trotzdem nicht retten.

Damit geht einer der ganz Großen: Der US-amerikanische Brettspielverlag Greater than Games hat seine Pforten geschlossen und alle Mitarbeitenden entlassen. Alle laufenden Projekte wurden eingestampft. Ein Hauptgrund für den Schritt: die Belastung durch die US-Zölle. Bekannt war der Verlag vor allem für sein Spiel Spirit Island, welches zu den besten Brettspielen der Welt gehört und einen Haufen an Erweiterungen hat. Das Grundspiel ist auf Amazon gerade günstiger zu haben.

Warum die Brettspiel-Industrie besonders unter den Zöllen leidet

Die Zollstreitigkeiten treffen die Brettspielverlage deshalb besonders hart, da so gut wie alle Verlage ihre Spiele in China produzieren, das ganz besonders im Fokus der Zollpläne der US-Regierung steht. Die Zölle betrugen zeitweise bis zu 145%, was einen Import fast unmöglich gemacht hat. Inzwischen sind die Zölle auf beiden Seiten auf 30% zurückgegangen, die Verhandlungen geraten aber ins Stocken, da sich beide Länder gegenseitig vorwerfen, sich nicht an Abmachungen zu halten.

Sollte die Lage wieder eskalieren, wird Greater than Games nicht der einzige Verlag bleiben, der dicht machen muss. In seinem Statement gab der Verlag an, dass die Situation zu unsicher sei, um weitere Projekte anzugehen.

Der ehemalige Creative Director von Greater than Games hat sich ebenfalls zur Situation geäußert.

Anderen Verlagen in den USA geht es ähnlich. Zum Teil können bereits produzierte Spiele nicht mehr in die USA gebracht werden, weil die Zölle auch dann gelten, wenn die Ware schon hergestellt ist. So geht es auch Stonemaier Games, der sogar Klage gegen Präsident Trump eingereicht hat.

Warum Spirit Island eins der besten Brettspiele aller Zeiten ist

Die Meldung kam für viele Brettspiel-Fans aus heiterem Himmel, denn Spirit Island ist weltweit beliebt und jede neue Erweiterung wird mit großer Freude erwartet. Ihr spielt eine Gruppe von Geisterwesen, die zusammen ihre Insel vor Kolonialisten verteidigen müssen, die die Ruhe der Geister stören wollen. Dabei stehen als Geister die verschiedenen Elemente zur Verfügung, die euch verschiedene Fähigkeiten geben.

Jeder der Geister hat andere Fähigkeiten. Während der eine besonders gut darin ist, den Invasoren Angst zu machen, um sie so wieder von der Insel zu verscheuchen, ist ein anderer besonders gut dazu in der Lage, die von den Eindringlingen erbauten Gebäude wieder dem Erdboden gleichzumachen. Eine gute Absprachen untereinander ist essentiell bei diesem Spiel. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr dabei selbst festlegen: Es gibt eine Menge unterschiedlicher Szenarien, die alle unterschiedlich schwer sind.

Spirit Island überzeugt auch durch einen einzigartigen Grafikstil.

Das Spielprinzip dahinter ist so gut durchdacht, dass sich einen Platz in der Top Ten der Spiele auf BoardGameGeek sichern. Das Spiel wurde seit dem ersten Release 2017 mit zahlreichen Erweiterungen ausgebaut, die das Spiel noch komplexer und spannender machen. Ein paar der besonders interessanten habe ich euch hier aufgelistet.

Zerklüftete Erde Mit einer Variante für 5 und 6 Spielende.

Mit einer Variante für 5 und 6 Spielende. Schatzkiste Mit edlen Holzmarkern.

Mit edlen Holzmarkern. Ast und Tatze Mit Eventkarten für noch mehr Variation

Mit Eventkarten für noch mehr Variation Natur erwacht Mit acht neuen Geistern

Wie geht es jetzt mit Spirit Island weiter?

Eine neue Erweiterung für das Brettspiel ist so schnell wohl nicht mehr zu erwarten. Aber der Autor Eric Reuss hat auf seiner Website einen Beitrag veröffentlicht, in dem er die Schließung von Greater than Games als Schock bezeichnete, er aber trotzdem noch nicht mit dem Spiel fertig sei. Eventuell kommen zukünftige Erweiterung zu Spirit Island also von einem anderen Verlag.

In Deutschland wird man von den Auswirkungen erstmal weniger spüren. Die Produkte werden weiter im im Sortiment von Pegasus Spiele bleiben, der die deutsche Version vertreibt. Und mit dem aktuellen Angebot könnt ihr jetzt besonders günstig in die Welt von Spirit Island einsteigen.