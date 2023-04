Die USK prüft gerade 'gefühlt alle GOTY 2023' - Was meint ihr, welche könnten das sein?

Prüft die USK gerade vielleicht Spider-Man 2 oder AC Mirage?

Die Tester*innen der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK, haben es sicherlich nicht immer leicht, neue Spiele vorab und unter strengen Auflagen auf Herzen und Nieren zu prüfen, um ihnen dann eine gerechte Alterskennzeichung zu verpassen. Gleichzeitig haben sie aber dadurch auch das Privileg, Spiele noch weit vor Release spielen zu können – darunter dann eben auch kommende Game of the Year-Kandidaten.

Die USK macht es spannend...

Dass dem gerade wieder so ist, ließ Marek Brunner, Leiter des Testbereiches der USK, auf Twitter durchscheinen. So wie er es ausdrückt, prüfen sie gerade mehrere Titel, die so gut zu sein scheinen, dass sie den Titel GOTY 2023 verdient haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nach diesem Teasing haben bei uns gleich die Köpfe angefangen zu rauchen: Welche Spiele könnte Marek Brunner wohl meinen? Und geben die Arbeitsplätze der Tester*innen vielleicht sogar Hinweise? Wir haben uns darauf ein paar Gedanken gemacht, ein paar potenzielle Game of the Year 2023-Anwärter für euch rausgepickt und wollen nun von euch wissen, was ihr denkt.

Was ist ein GOTY? Game of the Year ist eine Auszeichnung, die durch verschiedene Preisverleihungen bzw. Organisationen verliehen wird, wobei die Game Awards von Geoff Keighley hierbei die größte Außenwirkung hat. Ausgezeichnete Spiele, wie etwa Elden Ring 2022, stellen die Crème de la Crème des Jahres dar.

Wie die USK arbeitet und was sich zuletzt bei der Altersfreigabe in Deutschland getan hat, lest ihr hier:

Mehr zum Thema USK führt neue Hinweise auf Verpackungen ein und das müsst ihr dazu wissen von Tobias Veltin

Welche Spiele könnte die USK wohl meinen?

Dabei geht es nicht darum, welche Spiele letztendlich wirklich zum GOTY gekürt werden, sondern welche Titel der USK nach wohl das Potenzial dazu haben. Also klickt einfach munter mit maximal drei Stimmen darauf los, was ihr wohl meint, welche Titel sich gerade in der Prüfung befinden:

Warum stehen andere große potenzielle Blockbuster wie Zelda: Tears of the Kingdom nicht zur Wahl? Spiele wie das neue Zelda und Diablo 4 zählen zwar auch zu den möglichen Game of the Year-Anwärtern, stehen aber bereits so kurz vor Release, dass sie den Gold-Status bereits erreicht haben und schon von der USK geprüft wurden. Solche Titel kann Marek Brunner also nicht gemeint haben.

Stimmt mit ab und verratet uns eure Wahl in den Kommentaren. Schreibt uns außerdem gerne, welche Titel noch gemeint sein könnten, die wir nicht aufgelistet haben. Vielen Dank fürs Mitmachen!