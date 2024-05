Vampir-Spiel im Angebot: Für nur 9,99€ dieses Action-Rollenspiel für PS4 & PS5 abstauben!

Dark Souls + Vampir-Setting: Code Vein könnt ihr euch in der Version für PS4 und PS5 für 9,99€ schnappen.

Lust darauf, einen Vampir durch eine düstere Endzeit-Welt zu steuern und euch spektakuläre Bosskämpfe im Stile eines Dark Souls zu liefern? Dann dürfte euch dieses Angebot interessieren: Bei MediaMarkt könnt ihr gerade Code Vein für PS4 und PS5 zum Preis von nur 9,99€ abstauben. Auch wenn das Action-Rollenspiel nicht mehr ganz neu ist, ist das ein wirklich guter Preis, zumal es im PlayStation Store aktuell noch immer bei 69,99€ liegt.

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Gut möglich, dass der Händler schlicht seine letzten Restexemplare loszuwerden versucht.

Code Vein: Was bietet das günstige Vampir-Soulslike?

Code Vein lässt euch einen Vampir in einer postapokalyptischen Welt spielen, die durch eine stilsichere Kombination von Gothic- und Anime-Look sehr hübsch in Szene gesetzt wurde. Trotz guter Ansätze solltet ihr allerdings nicht allzu viel von der Spielwelt und der Story erwarten, beides ist eher Kulisse für das tolle Gameplay.

2:08 Code Vein - Trailer zeigt brutales Dark Souls-Gameplay in Anime-Optik

Die Kämpfe sind nämlich das wahre Highlight des Spiels. Wie bei Dark Souls steht der Nahkampf im Fokus, die vielen verschiedenen Schwerter, Speere und Kriegshämmer haben sehr unterschiedliche Eigenschaften und ermöglichen vielfältige Taktiken. Hinzu kommt, dass euch mit Zaubern und Schusswaffen ein stattliches Arsenal an Fernangriffen zur Verfügung steht.

Durch die verschiedenen Waffentypen könnt ihr die spezifischen Stärken und Schwächen der zahlreichen, hervorragend designten Gegnertypen ausnutzen. Ein motivierendes Fortschrittssystem, das euch bei der Entwicklung eures Charakters völlig freie Hand lässt, sorgt dafür, dass ihr nie allzu lange hängen bleibt, sondern schwere Herausforderungen notfalls durch Aufleveln überwinden könnt.

Alternativ könnt ihr euch helfen lassen: Meistens kämpft ihr nämlich ohnehin zu zweit, und zwar entweder online im Koop oder im Singleplayer zusammen mit der KI. Die KI-Begleiter stellen sich gerade in den harten Bosskämpfen sehr kompetent an und sind eine wertvolle Unterstützung. Mehr zu Code Vein könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: