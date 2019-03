Gute Nachrichten für Rollenspielfans: Das beliebte PC-Spiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines bekommt eine Fortsetzung! Diese Mal geht es als Blutsauger in das nächtliche Seattle, wo ihr euch mit viel schwarzem Humor auf viele spannende Charaktere stürzen dürft.

Ein bisschen Geduld müsst ihr aber noch mitbringen. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint 2020 für die PS4 und die Xbox One. Produziert wird das Spiel dieses Mal vom derzeitigen Rechteinhaber Paradox Interactive.

Was ist Vampire: Bloodlines 2?

Das bei Fans immer noch sehr hoch angesehene Vampire Bloodlines erschien 2004 für den PC zeitgleich mit Half Life 2, da es dessen Source Engine von Valve nutzte. Entwickelt wurde das Action-Rollenspiel vom heute geschlossenen Studio Troika Games.

Zwei bekannte Gesichter der ehemaligen Entwickler, Tim Cain und Leonard Boyarsky, arbeiten heute am Rollenspiel The Outer Worlds. Für Bloodlines 2 ist jedoch Brian Mitsoda eine treibende Kraft, der schon im ersten Teil für die Story verantwortlich war. Und die ist einer der vielen Gründe, warum der Klassiker heute noch so viele Fans hat.

Wie spielt es sich? Die Entwickler setzen auf die offene Welt von Seattle, die ihr ausschließlich bei Nacht erkundet. Neuerdings tut ihr das hauptsächlich aus der Ego-Perspektive. Die Außenkamera gibt es in Teil 2 nur noch bei speziellen Manövern zu sehen.

Gekämpft wird vor allem mit Nahkampfwaffen, aber auch die ein oder andere Schusswaffe wird ihren Weg ins Spiel finden. Vampire sind deutlich stärker und schneller als Menschen, deswegen könnt ihr auch viel Klettern und Wände hochlaufen, was euch in der Stadt und im Kampf viel Bewegungsfreiraum gibt.

Im Herzen ein RPG. Aber Bloodlines 2 ist natürlich auch ein Rollenspiel. Deswegen gibt es einen Charaktereditor, die Wahl der eigenen Vergangenheit und viele Dialoge mit hoffentlich spannend geschriebenen Figuren, die durch eine interessante Story verwoben sind.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint 2020 für PS4, Xbox One und den PC.

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf Bloodlines 2?