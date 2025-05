Verbrecherjagd in Open World: Neues PS5-Actionspiel im GTA-Stil erscheint schon nächste Woche!

Das PS5-Spiel The Precinct ähnelt den ersten GTA-Teilen, ist aber düsterer und stellt euch auf die Seite des Gesetzes.

Schon am 13. Mai, also nächsten Dienstag, erscheint ein neues Open-World-Spiel für PS5, das stark an die frühen GTA-Titel erinnert. In The Precinct seid ihr allerdings kein Verbrecher, sondern Polizist, und versucht, in einer von Banden beherrschten Stadt der US-Ostküste das Gesetz durchzusetzen. Wenn ihr jetzt noch schnell bei Amazon vorbestellt, könnt ihr das Actionspiel mit etwas Glück pünktlich am Release-Termin in den Händen halten:

Bei Amazon bekommt ihr einen Limited Edition, die euch ein Steelbook, einen gedruckten Stadtplan und den digitalen Soundtrack mitliefert. Neben der PS5 wird The Precinct auch für PC und Xbox erscheinen, allerdings nur digital. Diese digitalen Versionen sind bislang noch nicht bestellbar. Dafür findet ihr auf Steam eine kostenlose Demo, die aktuell bei 96% positiven Rezensionen steht.

Verbrecherjagd in Stadt der 80er: Das bietet das neue Open-World-Spiel für PS5

1:05 The Precinct ist wie GTA, nur von der anderen Seite des Gesetzes

Optisch erinnert The Precinct durch seine Top-Down-Perspektive vor allem an die ersten beiden GTA-Spiele. Im Vergleich zu den recht bunten und abgedrehten Action-Spektakeln dürfte es allerdings ein gutes Stück ernster und düsterer werden. Die Entwickler beschreiben das Spiel nämlich als eine „Neo-Noir-Action-Sandbox“. Als Neuling im Polizeidienst versucht ihr, in einer vom Verbrechen beherrschten US-Stadt der 1980er für Ordnung zu sorgen.

Dabei könnt ihr einer linearen Story folgen, in der ihr die Welt der miteinander konkurrierenden Banden der Stadt kennenlernt und eine große Verschwörung aufzudecken versucht. Ihr könnt aber auch schlicht durch die Straßen der Stadt patrouillieren und Verbrechen und Ordnungsverstöße bekämpfen, die vom Falschparken bis hin zum Banküberfall reichen. Dabei seid ihr nicht nur zu Fuß oder im Streifenwagen, sondern sogar mit dem Polizeihelikopter unterwegs.

Verfolgungsjagden machen einen großen Teil des Gameplays von The Precinct aus.

Das Gameplay besteht zu einem großen Teil aus Schießereien und Verfolgungsjagden, wobei ihr nicht alles allein machen müsst, sondern euch auf die Unterstützung eurer Kollegen verlassen könnt. So könnt ihr Streifenwagen und Helikopter anfordern, Straßenblockaden errichten lassen oder Nagelbänder einsetzen, um die Kriminellen zu stoppen. Aber Vorsicht: Durch die teilweise zerstörbaren Umgebungen öffnen sich manchmal plötzlich Wege, mit denen ihr vielleicht nicht gerechnet habt.

Riesig scheint die Spielwelt von The Precinct übrigens nicht zu werden. Es ist keine Open World der Art, in der ihr viel Zeit damit verbringt, hinauszuziehen und ihre Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Stattdessen scheinen die Entwickler eher Wert auf eine kompakte, aber glaubwürdige Welt zu legen,

die euch einen authentischen Querschnitt der Gesellschaft der Stadt präsentiert, vom Obdachlosen bis hin zur High Society, und auch die finstere Atmosphäre der Story gut transportiert.