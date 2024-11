VR-Brillen am Black Friday: Meta Quest 3, PSVR 2 & mehr – Was werden die besten Angebote?

In den Black Friday Sales dürftet ihr neben vielen weiteren Angeboten auch das eine oder andere VR-Headsets günstig abstauben können. Vor allem bei der Meta Quest 3 hoffen wir auf gute Deals.

Der Black Friday 2024 findet zwar offiziell erst am 29. November statt, die meisten Angebote starten aber schon viel früher. Bei MediaMarkt laufen sogar schon jetzt viele Vorab-Deals, der große Black Friday Sale bei Amazon beginnt auch bereits am 21. November. Sobald die Angebote dort verfügbar sind, findet ihr sie hier:

Wie immer am Black Friday können die besten Deals schnell ausverkauft sein, weshalb man sich besser vorab überlegen sollte, auf welche Produkte man ein Auge haben möchte. Für diejenigen unter euch, die mit dem Kauf eines neuen VR-Headsets liebäugeln, haben wir hier zusammengefasst, mit welchen Top-Deals ihr rechnen könnt:

Meta Quest 3 VR-Headset: das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Meta Quest 3 ist ein eigenständiges und kabelloses VR-Headset und bietet eine Menge für ihren Preis.

Der Preis des derzeit mit Abstand beliebtestes VR-Headsets, der Meta Quest 3, ist erst vor wenigen Monaten vom Hersteller gesenkt worden: Die Version mit 512 GB ist jetzt stolze 150€ günstiger! Außerdem bekommt ihr derzeit den jüngsten VR-Hit Batman Arkham Shadow geschenkt dazu, unabhängig davon, bei welchem Shop ihr kauft.

Die Meta Quest 3 bietet dadurch ohnehin schon ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dennoch ist es gut möglich, dass das VR-Headset zum Black Friday sogar noch günstiger wird. Schließlich gab es bei einzelnen Händlern seit der Preissenkung bereits zusätzliche Rabatte. Die Quest 3 steht deshalb ganz klar auf Platz 1 der VR-Brillen, die ihr im Auge behalten solltet:

Günstig und trotzdem leistungsstark: Die Meta Quest 3S ist das ideale Einsteiger-VR-Headset.

Neben der normalen Quest 3 solltet ihr auch auf die neue Meta Quest 3S achten, die am 15. Oktober erschienen ist. Diese ist mit einem UVP von 329,99€ für die 128-GB-Version ein sehr preiswertes VR-Headset, und das, obwohl sie sich, abgesehen von den günstigeren Linsen und einem etwas niedriger aufgelösten Display, kaum von der normalen Quest 3 unterscheidet. Da die Quest 3S noch so neu ist, rechnen wir zum Black Friday allerdings nur mit kleinen Rabatten.

Sowohl die Meta Quest 3 als auch die Quest 3S sind vollständig eigenständige VR-Headsets, die kabellos funktionieren, sodass ihr sie jederzeit und überall einsetzen könnt, sogar draußen im Freien. Alternativ könnt ihr sie jedoch auch mit einem PC verwenden, um etwa VR-Spiele auf Steam zu spielen. Im Gegensatz zur Quest 2 unterstützen beide VR-Brillen auch Mixed Reality, sie können also die reale mit der virtuellen Welt verschmelzen lassen.

Pico 4 Ultra: der einzige echte Quest-3-Konkurrent

Bei der Hardware ist die Pico 4 Ultra VR-Brille der Meta Quest 3 ungefähr ebenbürtig.

Die im September erschienene Pico 4 Ultra ist die einzige ernst zu nehmende Konkurrenz, die sowohl beim Funktionsumfang als auch bei der Qualität der Hardware ungefähr mit der Meta Quest 3 mithalten kann. Sie ist ebenfalls ist sowohl eigenständig als auch am PC verwendbar und unterstützt Mixed Reality. Die Pico 4 Ultra verwendet den gleichen Prozessor wie die Quest 3, bietet eine ähnliche Auflösung und hat beim Arbeitsspeicher mit 12 GB im Vergleich zu 8 GB sogar die Nase vorn.

Die Pico 4 Ultra hat jedoch zwei Nachteile: Erstens ist sie seit der Preissenkung der Quest 3 sogar etwas teurer als der Konkurrent. Zweitens bietet sie keine so große Auswahl an Spielen und Software-Features, was sich auch nicht so bald ändern dürfte. Den Kauf empfehlen wir euch daher nur, wenn es zum Black Friday einen starken Rabatt gibt, durch den sie deutlich günstiger wird als die Quest 3. Die Chancen, dass das passiert, stehen immerhin gar nicht mal schlecht.

PlayStation VR2: VR-Brille für PS5 und jetzt auch für PC!

Dass man es nun auch mit dem PC verwenden kann, macht das eigentlich für PS5 gedachte PSVR2-Headset ein gutes Stück attraktiver.

Im Gegensatz zu den zuvor genannten VR-Brillen kann das PSVR2-Headset nicht eigenständig verwendet werden, hat dafür aber immerhin den Vorteil, dass ihr es durch den separat erhältlichen Adapter nicht nur an der PS5, sondern auch am PC verwenden könnt. Falls ihr auf beiden Plattformen unterwegs seid, schlagt ihr mit PlayStation VR2 also zwei Fliegen mit einer Klappe. Falls ihr PS5-exklusive VR-Spiele spielen wollt, habt ihr ohnehin keine andere Wahl.

Angesichts dessen, wie preisstabil das PSVR2-Headset seit dem Release geblieben ist, wäre ein großer Rabatt zum Black Friday 2024 eher überraschend. Ganz unmöglich sind Schnäppchenpreise aber nicht. Falls Sony noch darauf hofft, die Plattform breit auf dem Markt zu etablieren, wäre es sogar höchste Zeit dafür, die Preise zu senken, um nicht noch weiter hinter die Meta Quest 3 zurückzufallen.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets auf dem Laufenden über die besten Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung. Das gilt natürlich ganz besonders während der Black Friday Sales. Hier ein paar der aktuellsten Deals: