Günstiger VR-Einstieg: Die Meta Quest 2 VR-Brille gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Gerade laufen die Amazon Oster-Angebote, durch die ihr tausende günstige Deals abstauben könnt. Wer beispielsweise schon immer mal in die Welt von VR einsteigen wollte, aber nicht das dafür nötige Budget hatte, kann sich jetzt die Meta Quest 2 günstig sichern. Das erfolgreichste VR-Headset aller Zeiten mit grob geschätzt rund 20 Millionen verkauften Einheiten bekommt ihr für nur 249€:

Die Oster-Angebote bei Amazon laufen noch bis zum 25. März, also bis Montag. Die Meta Quest 2 könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Falls das passieren sollte, könnt ihr sie euch gerade allerdings noch bei ein paar anderen Händlern genauso günstig schnappen:

Was kann das Meta Quest 2 VR-Headset?

Eure Position im Raum erfasst die Meta Quest 2 mit integrierten Kameras. Ein komplizierter Aufbau wie bei vielen älteren VR-Headsets ist daher nicht nötig.

Eigenständig & kabellos: Die Meta Quest 2 ist ein VR-Headset, das vollkommen eigenständig funktioniert. Die unterstützten Spiele laufen also direkt auf dem Headset, ihr braucht es nicht an einen PC oder eine Konsole anzuschließen. Auch die Kameras fürs Tracking eurer Bewegungen sowie die Lautsprecher sind ins Headset integriert. Deshalb könnt ihr die Meta Quest 2 völlig kabellos verwenden und habt die volle Bewegungsfreiheit.

Auch mit PC kompatibel: Alternativ könnt ihr die Meta Quest 2 aber auch per Kabel oder WLAN an euren PC anschließen. Auf diese Weise könnt ihr VR-Spiele auf Steam spielen, die nicht direkt auf der VR-Brille laufen würden, beispielsweise Half-Life Alyx. Für die Verbindung per WLAN solltet ihr aber über einen schnellen Router verfügen.

Lieber doch die Meta Quest 3 kaufen?

Die Meta Quest 3 (rechts) ist der Quest 2 deutlich überlegen. Ob das den saftigen Aufpreis rechtfertigt, ist aber eine andere Frage.

Dass die Quest 2 so günstig ist, hängt auch damit zusammen, dass Ende letzten Jahres bereits die Meta Quest 3 erschienen ist. Diese bietet technische Verbesserungen wie einen stärkeren Prozessor und höhere Auflösung (2064 x 2208 statt 1832 x 1920 Pixel pro Auge). Außerdem unterstützt sie Mixed Reality, sie kann also reale und virtuelle Welt miteinander verschmelzen lassen.

Allerdings ist die Meta Quest 3 viel teurer, bei Amazon kostet sie derzeit 549€. Hinzu kommt, dass es noch nicht viele Spiele gibt, die ihre Möglichkeiten tatsächlich ausnutzen. Falls ihr erst mal günstig in die virtuelle Realität einsteigen möchtet, ist die Meta Quest 2 daher nach wie vor ein guter Deal.

