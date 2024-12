VR-Headset im Advents-Angebot: Neue Meta Quest 3S jetzt mit kostenlosem Spiel zum Sparpreis schnappen!

Die Meta Quest 3S VR-Brille bietet ohnehin schon ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch einen Rabattcode bekommt ihr sie jetzt noch günstiger.

Ihr wollt endlich auch in die Welt von VR einsteigen, aber nicht viel bezahlen? Dann ist die Meta Quest 3S die ideale Wahl! Die im September erschienene VR-Brille ist ohnehin schon vergleichsweise günstig und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr sie euch jetzt über eBay holt und dabei den Code ADVENT verwendet, gibt es noch Extra-Rabatt obendrauf:

Verkäufer ist in diesem Fall MediaMarkt, um die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Falls die VR-Brille dort schon ausverkauft sein sollte, findet ihr den Deal auch noch bei Saturn auf eBay.

Der Gutschein ist prinzipiell noch bis zum 18. Dezember gültig, die Meta Quest 3S dürfte aber schon vorher ausverkauft sein. Übrigens bekommt ihr das VR-Spiel Batman Arkham Shadow kostenlos dazu, wenn ihr die Meta Quest 3S jetzt kauft. Das gilt allerdings unabhängig vom Rabattcode bei jedem Händler.

Meta Quest 3S: Was bietet die neue VR-Brille zum Sparpreis?

Die Meta Quest 3S funktioniert vollständig kabellos, sodass ihr euch frei bewegen könnt. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt genug Platz.

Komplett eigenständige und kabellose VR-Brille

Trotz ihres günstigen Preises verfügt auch die Meta Quest 3S über fast alle Vorzüge, welche die normale Quest 3 bietet. Es handelt sich also um ein vollkommen eigenständiges VR-Headset, auf dessen integriertem Prozessor Spiele direkt laufen. Die Kameras sind ebenfalls integriert und hochwertige, kabellose Motion Controller werden mitgeliefert.

Das bedeutet: Ihr braucht keine anderen Geräte, um die Meta Quest 3S verwenden zu können, sondern könnt sie jederzeit mobil und kabellos einsetzen, sogar im Freien. Alles, was ihr braucht, ist das Headset selbst und etwas freier Platz um euch herum, um euch vernünftig bewegen zu können.

Auch am PC mit Steam verwendbar

Wenn ihr wollt, könnt ihr die Meta Quest 3S jedoch auch per WLAN oder Kabel mit einem Gaming-PC verbinden. Dadurch könnt ihr dann beispielsweise Spiele aus eurer Steam-Bibliothek spielen, die direkt auf der Quest 3 oder Quest 3S nicht laufen würden, beispielsweise Half-Life Alyx.

Trotz des günstigen Preises ist die Meta Quest 3S so leistungsstark wie die normale Quest 3. Bei den Linsen wurde allerdings gespart.

Gleiche Leistung und Mixed Reality zum Sparpreis

Hinsichtlich der Leistungsstärke gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen der Meta Quest 3 und der viel günstigeren Quest 3S. Beide VR-Headsets laufen mit dem gleichen Prozessor und bieten 8 GB RAM. Spiele laufen also mit beiden Headsets gleich gut. Die Quest 3 verfügt sogar über hochwertige Kameras, durch die Mixed Reality möglich ist. Die VR-Brille unterstützt also die Verschmelzung von realer Umgebung mit virtueller Realität.

Der wichtigste Unterschied zur normalen Quest 3: Günstigere Linsen

Der größte Unterschied zwischen der Quest 3S und der Quest 3 besteht darin, dass die 3S die günstigeren Fresnell-Linsen statt der hochwertigen Pancake-Linsen verwendet. Dadurch wirkt das Bild an den Rändern weniger scharf. Außerdem ist die Display-Auflösung etwas niedriger, was in der Praxis aber wenig Unterschied macht, da die nativ auf der Meta Quest 3 laufenden Spiele deren volle Auflösung in der Regel ohnehin nicht ausnutzen.