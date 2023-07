Neues Partyspiel für Switch - WarioWare: Move It! könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen

Mit WarioWare: Move It! erscheint im November für Nintendo Switch ein umfangreiches neues Partyspiel.

Am 3. November erscheint WarioWare: Move It! exklusiv für Nintendo Switch. Die Minispielsammlung, die eine etwas andere Richtung einschlagen will als der Vorgänger WarioWare: Get It Together!, könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen. Der Preis liegt bei bei 49,99€:

Alternativ könnt ihr auch bei einigen anderen Shops wie beispielsweise MediaMarkt und Saturn bestellen. Alle drei Händler liefern versandkostenfrei und bieten eine Preisgarantie: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Gibt es einen Preorder-Bonus?

Bislang wird bei keinem der Shops, in denen ihr WarioWare: Move It! vorbestellen könnt, ein Vorbestellerbonus erwähnt. Es ist allerdings möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Preorder-Bonus angekündigt wird.

Was ist WarioWare: Move It! überhaupt?

1:14 Nintendo bringt euch im November mit einem neuen WarioWare zum Schwitzen

Über 200 bewegungsreiche Minispiele: Ebenso wie der Vorgänger WarioWare: Get It Together! ist auch der neue Teil der Reihe eine Sammlung vielfältiger Minispiele. Wie der Name schon sagt, setzt WarioWare: Move It! dabei allerdings noch deutlich stärker auf Bewegungssteuerung. Die über 200 Spiele lassen euch eure der Joy-Con Controller schwingen und schütteln oder auch mit ihnen boxen und tanzen. Ihr könntet also hin und wieder ganz schön ins Schwitzen kommen.

Mehr Party als Fitness: Ein richtiges Fitnessspiel vom Schlag eines Ring Fit Adventure dürfte WarioWare: Move It! trotzdem nicht werden. Eher handelt es sich um ein witziges Partyspiel für spaßige Abende mit Freunden. Dazu trägt auch der schräge Humor der Minispiele bei, in denen ihr beispielsweise Schafe herumwirbelt oder in einer riesigen Nase bohrt. Im lokalen Party-Modus können bis zu vier Spieler*innen mit jeweils einem eigenen Joy-Con gegeneinander antreten.

