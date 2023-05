Ghost kehrt zurück! Also der alte Ghost, mit Sonnenbrille und Totenkopf-Schal statt Maske.

Die beiden Call of Duty-Titel Warzone 2.0 und Modern Warfare 2 erhalten schon in wenigen Tagen ein Midseason-Update. Das nennt sich Season 3 Reloaded und bringt wieder haufenweise neue Inhalte. Dazu zählen neben einer neuen Multiplayer-Map natürlich neue Waffen, ein neuer Koop-Raid, Warzone 2-Ranked Play und vieles, vieles mehr.

Wann kommt's? Am 10. Mai ist es schon so weit, also nächste Woche Mittwoch.

Ranked Play: Call of Duty Warzone 2 bekommt endlich auch einen Ranglisten-Modus. Der startet zwar erst einmal nur als Beta-Version, soll aber natürlich trotzdem all das bieten, was ihr so vom Ranked Play erwartet: Verschiedene Rang-Stufen, diverse saisonale Belohnungen und extra-schwitzige Matches gegen Vollprofis.

Neue Features im Battle Royale:

Ihr könnt in Zukunft Perk-Pakete aus Kisten und Buying Stations ziehen und seit für die Perks nicht mehr auf die Supply Drops angewiesen.

aus Kisten und Buying Stations ziehen und seit für die Perks nicht mehr auf die Supply Drops angewiesen. Außerdem gibt es Gulag Entry-Kits , die euch nochmal eine zweite Chance im Gulag geben, selbst wenn ihr schon einmal drin wart und eigentlich direkt sterben würdet.

, die euch nochmal eine zweite Chance im Gulag geben, selbst wenn ihr schon einmal drin wart und eigentlich direkt sterben würdet. Deployable Buy Stations: Ihr könnt sowohl im Battle Royale als auch in DMZ bald selbst eine Einkaufsstation aufstellen, wo auch immer ihr euch gerade befindet.

Neu im DMZ: Es gibt mit dem Koschei Complex eine neue Bunkeranlage voller Geheimnisse. Um dort hinein zu gelangen, müsst ihr aber erst einmal herausfinden, wie das geht – und wo sich die versteckten Eingänge auf der Al Mazrah-Map befinden (via: Call of Duty-Blog).

So oder so ähnlich sieht der Koschei Complex-Bunker in DMZ dann wohl aus.

Neue Map: Wer am liebsten den Kern-Multiplayer von Modern Warfare 2 spielt, darf sich auf neues Futter in Karten-Form freuen. Die neue Map heißt Alboran Hatchery und dürfte allen, die die Singleplayer-Kampagne gespielt haben, recht bekannt vorkommen. Es handelt sich dabei um eine klassische 6v6-Map.

Koop-Raid Episode 3: Die Raid-Geschichte rund um Price, Farah und Alex geht weiter. Erneut müsst ihr euch zu dritt in einer alten Soviet-Basis durch diverse alte Tunnels und geflutete Bereiche schlagen. Aber Vorsicht: Das Wasser steht zum Teil unter Strom und viele Feinde wollen euch ans Leder.

Neue Waffen: Die beiden neuen Handfeuerwaffen können selbstverständlich wie gewohnt nicht nur in CoD Modern Warfare 2, sondern auch in Warzone 2 benutzt werden. Es handelt sich dabei um eine vollautomatische .50-Knarre und die FTAC Siege, ebenfalls vollautomatisch. Dazu gesellt sich noch ein Wurfstern.

Neue Modi gibt es ebenfalls: Ihr könnt Infection dann in einer gigantischen Version auf größeren Maps spielen und zusätzlich soll auch noch 3v3 Faceoff etwas frischen Wind ins Spiel bringen.

Außerdem könnt ihr natürlich auch wieder haufenweise Geld im Store ausgeben. Wer will, kann sich zum Beispiel den Basketballspieler Kevin Durant als Skin gönnen und vieles mehr.

Was haltet ihr vom Midseason-Update Season 3 Reloaded? Spielt ihr eher Modern Warfare 2 oder Warzone 2?