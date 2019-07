Wie jeden Freitag verraten wir euch, was Hannes, Nasti und Co. aka die GamePro-Redaktion die freien Tage über spielt. Natürlich wollen wir auch von euch wissen, welche Titel bei euch in der Konsole rotieren.

Das zockt die Redaktion

Tobi schmeißt sich in dieser Woche erneut in die Multiplayer-Schlachten von Gears 5. Bereits letzte Woche hatte er - wie ihr im Fazit zur Beta nachlesen könnt - bereits sehr viel Spaß. Habt ihr übrigens eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, könnt ihr euch am Wochenende ebenfalls in den Mehrspieler-Modus stürzen.

Für Hannes, als Fan der Wolfenstein-Reboot-Reihe, geht es am Wochenende in Youngblood ins Paris der 80er-Jahre. Kollege Max hat das Spiel die Woche über für uns ausführlich gespielt. Ob das Spiel alleine und im neuen Koop Spaß macht, erfahrt ihr im Test.

Basti kann sich auch an diesem Wochenende dank drei neuer, kostenloser Songs nicht von Beat Saber lösen. Und das obwohl er bereits die Platin-Trophäe sein Eigen nennt. Auch Nasti spielt mit dem Kartenspiel "The Binding of Isaac: Four Souls" einen alten Bekannten.

Ann-Kathrin gefällt ihre Rolle als Lehrerin in Fire Emblem: Three Houses so gut, dass sie auch die freien Tage über nicht von ihrer Switch zu trennen ist. Was ihr am Spiel so gut gefällt, könnt ihr in ihrem Test zum Taktik-RPG nachlesen. Zudem steht Songbird Symphony auf ihrem Plan, diesmal allerdings nicht die Demo, sonder die jetzt erschienene Vollversion.

Bei Rae steht Pokémon Go wieder hoch im Kurs. Nach einer langen Pause, die sie anderen Trainern gegönnt hat, wird jetzt jede Arena im näheren Umkreis zum Ziel erklärt. Sind die Pokébälle aus, wird weiter Griftlands der Don't Starve-Macher gespielt.

Was mich anbelangt, ich bin noch sehr unschlüssig. Auf der einen Seite hatte ich mir vorgenommen Marvel's Spider-Man nachzuholen, auf der anderen Seite spricht mich Fire Emblem schon sehr an - dabei habe ich noch nie einen Teil der Reihe gespielt.

Wie sieht es bei euch aus, was zockt ihr am Wochenende?