Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Annika hat sich fest vorgenommen, am Wochenende endlich die Story von Assassin's Creed Valhalla zu beenden. Ob sie das schafft, oder sich am Ende doch im Minispiel Örlög verliert, bleibt wohl abzuwarten.

Max ist eher abenteuerlustig und holt gerade die neueste Tomb Raider-Trilogie nach. Außerdem zieht es ihn, Linda und Hannes wieder zu Outriders. Während Linda sich noch vorsichtig mit der Pyromantin herantastet, schließt Hannes mit der Assassinenklasse alle Jagdaufträge ab, die ihm unterkommen. Nebenbei durchkämmt er im Switch Plattformer Kaze and the Wild Masks auch noch jedes Level auf seine Geheimnisse.

Dennis hat sich für das Wochenende ordentlich was vorgenommen. Für ihn geht es nicht nur ebenfalls mit Outriders weiter, damit er euch nächste Woche seinen Test präsentieren kann. Auch in Oddworld: Soulstorm will er mal reinschnuppern, natürlich mit musikalischer Untermalung von Music Instructor. Weil das aber noch nicht genug ist, steht auch NieR: Replicant noch auf dem Plan. Das Spiel hat es ihm so angetan, dass er gar nicht davon ablassen will, bis er alle Enden freigespielt hat. Mehr zu seinem Ersteindruck verrät er euch hier:

Ich (Eleen) werde mich jetzt endlich einmal an NieR: Automata wagen. Das Spiel liegt schon seit einer gefühlten Ewigkeit ganz oben auf meinem Berg von Spielen, die ich unbedingt noch schaffen muss und mit der bevorstehenden Veröffentlichung von NieR: Replicant habe ich den perfekten Anreiz. Auch wenn es eigentlich klüger wäre, dann erstmal auf Replicant zu warten. Aber sei's drum.

Das wars in dieser Woche von uns, habt ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß mit euren Games und bleibt gesund und munter.