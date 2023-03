Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Eleen, die sich mit dem Raketenwerfer samt unendlich Munition durch den Veteran-Modus von Resident Evil 4 ballert. Ihr großes Ziel: Die Ritterrüstung für Ashley und natürlich geht das am besten, wenn Gegner mit nur einem Treffer ein wenig ...Platz machen. Zur Entspannung will Eleen noch das wundervolle Open World-Abenteuer Tchia zocken, das bereits Linda im GamePro-Test viel Spaß gemacht hat:

Wo wir gerade bei Linda sind. Nach ihrem entspannten Südsee-Ausflug steht für sie mit der Open Beta von Diablo 4 das komplette Kontrastprogramm an und es werden die freien Tage über – wenn es die Server zulassen – so viele Höllendämonen wie möglich geschnetzelt.

Fleißig weitergeschnetzelt wird auch bei Hannes, der bereits während der Early Access-Beta seinen Spaß mit Diablo 4 hatte und zum Ausgleich ebenfalls auf Tchia zurückgreift. Auch Samara macht Sanktuario mit einer Totenbeschwörerin und einer Druidin unsicher, die jetzt neu in der Open Beta spielbar sind. Nebenbei will sie aber noch weiter das NG+ von Resident Evil 4 und auch Tchia zocken.

Vor einer Woche konnten wir bereits die Zauberer-Klasse testen, jetzt sind Druide und Totenbeschwörer dran.

Recht wenig kann hingegen Annika mit ARPGs anfangen und zockt daher viel lieber Die Sims 4, das jetzt ein Säuglings-Update bekommen hat. Auch Tobi bleibt Sanktuario fern und cruist sich mit Blick auf das Rallye-Addon schon ein wenig in Forza Horizon 5 ein und will ebenfalls das Remake von Resi 4 weiterzocken bzw. das Ende mit Leon erleben.

Während es auch für Basti mit Tchia in die Südsee geht, hat sich Chris den Third Person-Shooter Scars Above geschnappt. Das Spiel hat zwar einige Ecken und Kanten, allerdings laut unserem Hardware-Experten auch eine ziemlich coole Element-Mechanik. So kann man beispielsweise das Eis unter den Füßen von Gegnern mit Feuer schmelzen, wodurch die ins eisige Wasser fallen. Laut Chris ein ziemlich launiger Part des Spiels.

Und bei mir (Dennis) kann ich es kurz halten, da ich wie bereits vor einer Woche komplett in Diablo 4 versinken werde und mich schon riesig auf einen neuen Start mit dem Druiden freue.

Das war's von uns, habt ein fantastisches Wochenende, bleibt gesund und habt ganz viel Spaß beim Zocken.