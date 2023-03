Die Sims 4: Großes März-Update 1.71 ist da und bringt Säuglinge ins Spiel

In Die Sims 4 gibt es dank des neuesten Updates auch Säuglinge.

Die Lebenssimulation Die Sims 4 hat ein neues Update bekommen. EA und Maxis haben den Patch um 18 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Wenn ihr eure Konsole das nächste Mal startet und das Spiel auf der Festplatte habt, sollte sich das Update automatisch installieren.

Verfügbar: Ab sofort

Ab sofort Downloadgröße: ca. 11 GB

ca. 11 GB Systeme: PS4, Xbox One, PC

Generell kümmert sich der Patch vor allem um die kleinsten Bewohner*innen der Sims-Welt, ergänzt dort nämlich eine dritte Altersstufe. Neben Neugeborenen und Kleinkindern kommen neu auch Säuglinge hinzu. Diese haben eine von insgesamt sechs Charaktereigenschaften.

Außerdem lassen sich die Säuglinge über den Sims-Modus beliebig modifizieren und passenderweise könnt ihr eure Wohnungen und Häuser auch mit allerlei Säuglingsobjekten ausstatten.

Offizielle Patch Notes von EA gibt es noch nicht, wir werden sie nachreichen, sobald sie verfügbar sind. Generell hat Electronic Arts aber bereits nahezu alle Inhalte des Updates bereits im Vorfeld bekannt gegeben. Für weitere Informationen lest ihr am besten unsere Übersicht zum Säuglings-Update:

DMehr zum Thema Säuglinge in Die Sims 4: Release und alle weiteren wichtigen Infos zum Update von Annika Bavendiek

Das war es dann übrigens noch nicht mit den Neuerungen in Die Sims 4. Denn bereits am 16. März wird das nächste große Erweiterungspack "Zusammen wachsen" für den Titel veröffentlicht. Darin stehen vor allem Familien und Freundschaften im Fokus, es gibt Fahrräder für Kinder etc.

Spielt ihr immer noch Die Sims 4?