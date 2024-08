Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Annika spielt zusammen mit ihrer Mutter Hogwarts Legacy.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät euch heute Basti, wie seine Freizeit abseits des Gamings aussieht.

Und natürlich will ich auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das zockt die GamePro-Redaktion

Los geht's im aktuell durch Urlaube recht ausgedünnten Team – noch einmal tief durchatmen vor den großen Releases – mit Annika, die an diesem Wochenende statt selbst zu spielen ihrer Mutter dabei zuschaut, wie sie auf dem Besen durch Hogwarts Legacy flitzt. Als erfahrene Zauberin hat sie natürlich den ein oder anderen Tipp für ihre im Gaming noch recht unerfahrene Mom parat.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Basti, was ihn neben Videospielen noch so alles beschäftigt: Sieht: Alle Pro Shots von Musicals an die ich irgendwie nur kommen kann, zuletzt The Little Big Things. Hört: Noch mehr Musicals, vor allem aktuell Next to Normal und Two Strangers Carry a Cake Across New York. Liest: Ein Bürokratie-Deutsch-Wörterbuch, denn die Steuererklärung steht mal wieder an. Spielt: Neben dem Fortnite Festival-Grind gehe ich es gemütlich an und sammle Tiere in Creatures of Ava, das jüngst im Xbox Game Pass erschienen ist. Creatures of Ava ist jüngst für Xbox und PC erschienen. Im Spiel sammelt ihr wilde Kreaturen.

Myki zockt gerade mit viel Begeisterung die Beta von Mecha-Break, das sie an ihre kompetiven Tage in S4 League erinnert und ist ansonsten weiter mit Monster Hunter World und Elden Ring beschäftigt, wo sie weiter viel Freude an der Seamless-Coop-Mod hat.

Rae hat sich hingegen mit Fields of Mistria die jüngste richtig tolle Stardew Valley-Alternative geschnappt, die für sie eine tolle Mischung aus Lebenssimulation und Anime ist. Mehr zum Spiel, erklärt euch Jonas in seinem Artikel:

Mehr zum Thema Stardew Valley bekommt einen neuen Konkurrenten und der startet direkt mit 98% positiven Bewertungen auf Steam von Jonas Herrmann

Während Mary ihre Hexenmeisterin in World of Warcraft weiter hochlevelt, stürzt sich Diablo 4-Profi Kevin in die frisch gestartete neue Season des Action-RPG und will nebenbei fürs Kontrasprogramm noch in Roots of Pacha reinschauen.

Bei Chris steht, wie er sagt, einer der besten Shooter der letzten zehn Jahre an und zwar Wolfenstein: The New Order, das er für seine geniale Story feiert. Sicher keine schlechte Wahl, bevor Indiana Jones von MachineGames später im Jahr erscheint.

Wolfenstein: The New Order ist für Chris einer der besten Shooter der letzten zehn Jahre.

Und dann kommen wir zum Abschluss auch schon zu mir (Dennis), der am Wochenende das große Umzugsspiel zockt. Sollte ich zwischen all den Kartons meine Konsolen finden, wird Cat Quest 3 im Koop gespielt. Vom seichen Action-RPG mit viel Wortwitz hat mich Kevin die Tage über in seinem Gamepro-Test überzeugt.

Habt ein fantastisches Wochenende und verratet mir noch, welche Spiele bei euch gerade auf Konsole oder PC anstehen.