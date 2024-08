Stardew Valley bekommt einen neuen Konkurrenten und der startet direkt mit 98% positiven Bewertungen auf Steam

Fields of Mistria bietet einen einzigartigen Art-Style.

Auf Steam ist am 5. August eine neue Stardew Valley-Alternative in den Early Access gestartet. Fields of Mistria lockt mit einer ordentlichen Portion Magie und möchte auch Anime-Fans ansprechen. Bisher kommt das Spiel ziemlich gut an und könnte auch für euch einen Blick wert sein.

Das ist Fields of Mistria

Die Ausgangslage von Fields of Mistria erinnert an Stardew Valley und Co. Das idyllische, zwischen einem Wald und dem Meer gelegene Örtchen Mistria bietet euch ein Stück Land voller Potenzial, dass ihr mit Hacke, Schaufel und Axt freilegen dürft. Ein Erdbeben zerstört einen Teil der Stadt und lässt eine mysteriöse Magie auf das Land los.

Ihr erstellt also einen eigenen Charakter und macht euch an die Arbeit. Mithilfe von Werkzeugen und Zauberei legt ihr die Farm eurer Träume an, pflegt und züchtet verschiedene Tierarten und freundet euch mit den Bewohner*innen von Mistria an.

Die Charaktere erinnern von ihrem Stil her an Anime-Figuren und mit zwölf von ihnen könnt ihr Romanzen eingehen. Eine Heirats-Option soll in einem späteren Update ebenfalls nachgeliefert werden.

Im Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck vom Spiel machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auf Steam, wo der Titel mit nur 13,79€ vergleichsweise günstig daher kommt, haben schon mehr als 700 User eine Bewertung für Fields of Mystria abgegeben. Die Rezensionen stehen dabei aktuell bei "Äußerst positiv". Hervorgehoben werden besonders der hübsche Artstyle und die tolle Musik.

Zudem gibt es eine Reihe von Quality of Life-Features, die den Usern sehr gefallen. Ihr könnt beispielsweise euer Aussehen jederzeit frei ändern und beim Crafting auf all eure Kisten zugreifen. WesG828 fasst es insgesamt so zusammen:

"Ich liebe diese sehr niedliche und gemütliche Farming-Sim! Alles läuft sehr flüssig und die Grafik ist wunderschön. Es gibt viel Inhalt und eine erstaunliche Welt zu erkunden. Wenn ihr Stardew Valley oder andere gemütliche Farming-Sims mögt, werdet ihr dieses Spiel lieben. Es ist definitiv einzigartig und erstklassig!"

Infos zum Early Access: Die Entwickler*innen von NPC Studio geben an, dass sie sich für den Early Access entschieden haben, um das Feedback der Spieler*innen einzubauen. Zum aktuellen Stand sollen etwa 35-40+ Stunden an Inhalten im Spiel sein. Die EA-Phase soll etwa ein Jahr andauern.

Hattet ihr Fields of Mistria schon auf dem Schirm und werdet ihr den Titel demnächst ausprobieren?