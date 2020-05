Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unserer Empfehlungen

Die dank Feiertag leicht verkürzte Woche neigt sich dem Ende entgegen und wir brechen auf ins Wochenende. Vorher wollen wir euch aber noch verraten, was die GamePro-Redaktion die freien Tage über spielt. Verratet uns doch in den Kommentaren, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Rae zockt aktuell zwei Spiele, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während sie auf der PS4 in God of War mit Kratos die Axt schwingt, fängt sie auf der Switch Fische und dekoriert ihre Insel in Animal Crossing: New Horizons. Für Abwechslung ist da definitiv gesorgt.

Unsere Social Media-Expertin Nasti schnappt sich am Wochenende Darkest Dungeon und das Minecraft-like Terraria. Nach der Free Trial vergangene Woche ist sie wohl wieder auf den Geschmack gekommen.

Bei Leroy ist es ja immer spannend, welcher Klassiker auf dem Plan steht. Diesmal ist es Paper Mario 2 für den GameCube als Vorbereitung auf den frisch angekündigten Ableger für die Switch.

Tobi schnappt sich am Wochenende zwei neu erschienene Spiele. Zum einen Maneater, das er bereits unter der Woche für euch getestet hat - hier geht's zum Test - und zum anderen die Definitive Edition von Mafia 2.

Auf den Geschmack von gefräßigen Haien ist auch Basti gekommen, der virtuell alles anknabbert, was nicht bei drei an Land ist. (Bitte diesen Satz nicht aus dem Kontext ziehen, danke). Und natürlich darf bei unserem Volo Animal Crossing am Wochenende nicht fehlen.

Linda hingegen stürzt sich mit Uncharted 4 in ein großes Abenteuer. Am Wochenende will sie Nathan Drake endgültig in den Ruhestand schicken und das Spiel beenden. Und ich (Dennis) werde neben Persona 5 Royal, das mich wohl noch das ganze Jahr über begleitet, Golf With Your Friends über den Game Pass zocken. Richtig gehört, ich spiele Minigolf auf der Xbox und das sogar sehr, sehr gerne.

Was zockt ihr am Wochenende?