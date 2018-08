Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Unsere heutigen Empfehlungen beginne ich mit einer gehörigen Portion Selbstmitleid. Weil ich nächste Woche umziehe, muss mein Fernseher samt Konsolen schon am Wochenende eingepackt und mit dem Auto in die neue Wohnung gebracht werden.

Das ist auf der einen Seite super, weil ich dann meine kostbaren Stücke nicht in fremde Hände geben und mir Sorgen machen muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch furchtbar, weil sie damit für mein Wochenende ausfallen. Zum Glück habe ich noch meinen treuen Nintendo New 3DS, auf dem ich wunderbar Bravely Default spielen kann. Meine Kollegen hingegen haben sowohl große Bildschirme als auch ein schattiges Plätzchen und nutzen das natürlich aus. Die Fieslinge.

Das sind unsere Empfehlungen!

Tobi spielt die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 4. Die ist dieses Wochenende nämlich PS4-exklusiv. Dabei vermisst er jedoch den Blackout-Modus schmerzlich, dessen Beta erst im September startet. Weil Battle Royale ja jetzt in jedem Spiel dabei sein muss.

Rae steht ihm in der Beta bei, wechselt BLOPS 4 aber mit Flipping Death ab, einem Adventure, bei dem der Tod selbst in den Urlaub gefahren ist und ein ganzes Dorf voller ruheloser Geister zurückgelassen hat. Jetzt löst sie zusammen mit der Hauptfigur Puzzle, indem sie von Lebenden Besitz ergreift und ab und an mit einem Knopfdruck die ganze Welt auf den Kopf stellt.

Auch Linda, Dennis und Hannes spielen BLOPS 4-Beta auf der PS4. Allerdings lockert Dennis den stressigen Spezialisten-Alltag mit einem anderen Zweitspiel auf. Er hüpft durch die knallbunte Welt von Iconoclasts und deckt zusammen mit der Mechanikerin Robin die Geheimnisse eines sterbenden Planeten auf.

Nasti hört nicht wenn die Pflicht ruft und fährt stattdessen mit dem Katzenbus durch die Pfade von Mementos in Persona 5.Wir verraten aber nicht, wer ihre Romance-Option ist. Und auch Heiko spielt am Wochenende nur JRPGs. Zum einen führt er acht Stories gleichzeitig in Octopath Traveler weiter. Zum anderen schaut er aber auch wieder in Dragon Quest 8 rein, um sich auf das bald erscheinende Dragon Quest 11 vorzubereiten.