Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Es ist mal wieder soweit: Der Freitag nähert sich dem Feierabend und wir können entspannt in das Wochenende starten. Wie in jeder Woche wollen wir auch dieses Mal von euch wissen, welche Videospiele eure Zeit verdient haben und welche Tipps ihr abzugeben habt. Im Gegenzug verraten wir euch unsere Lieblinge.

Das zockt die GamePro-Redaktion am Wochenende

Nasti befindet sich aktuell noch in Köln und schleicht durch die Messehallen der Gamescom, doch sobald sie etwas Zeit findet, wird sie vorab in den Koop-Shooter Strange Brigade reinschauen. Und im Idealfall tut sie das mit ihrer Gamescom-Genossin Rae, die ebenfalls zum Shooter greift.

Nebenbei hat sie aber noch Termine im Ödland von Fallout 4 und taktiert in Bad North auf kleinen Inseln herum. Dritter im Strange Brigade-Bunde ist Tobi, der schon gespannt ist, wie sehr der Shooter Sniper Elite ähnelt.

Und wo es kleine Inseln mit Mini-Wikingern gibt, da ist natürlich auch Linda nicht weit, die Bad North ebenfalls auf der Nintendo Switch ausprobieren wird. Ganz aus dem Rahmen fällt hier übrigens Mirco, der sich noch immer mitten in Octopath Traveler befindet und Monster Hunter Generations Ultimate auf der Switch für euch testet.

Zu guter Letzt gibt es da noch Dennis und mich, die einen Pakt geschworen haben, jedes noch so kleine Geheimnis in Dead Cells aufzudecken. Bisher sind wir an dieser Mission kläglich gescheitert.

So, jetzt seid ihr dran! Was zockt ihr am Wochenende?