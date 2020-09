In Watch Dogs Legion kehrt mit dem ersten DLC ein alter Bekannter zurück

Watch Dogs Legion zeichnet sich dadurch aus, dass ihr jeden NPC kontrollieren könnt. Jede Figur verfügt über bestimmte Fähigkeiten, die euch in den Missionen nützlich sind. Daher macht es Sinn, dass die Entwickler mit der Zeit neue Charaktere einführen, um weitere Spielmöglichkeiten zu eröffnen.

Der Held von einst kehrt zurück: Ein erster DLC wurde für Watch Dogs Legion bereits angekündigt. Mit diesem kommt Aiden Pearce ins Spiel. Wer die Action-Reihe kennt, der weiß, dass Pearce der Protagonist des ersten Teils aus dem Jahr 2014 war. Inzwischen sind einige Jahre ins Land gezogen und der einstige Held ist älter geworden.

Älter aber nicht wirklich weiser

Eine lang erwartete Rückkehr: Im Trailer zur Ankündigung des neuen Charakters sehen wir Aiden mit einem Vollbart. Sein Gesicht wirkt etwas eingefallen aber in seinen Augen lodert nach wie vor das Feuer für den Kampf um die Freiheit.

Welche Fähigkeiten Aiden besitzt, ist noch nicht bekannt. Allerdings geht er dem Trailer zufolge nicht gerade zimperlich mit seinen Feinden um. Den Entwicklern zufolge ist Aiden in den Jahren seit seinem letzten Auftritt nicht allzu weiser geworden.

In unserer Preview erfahrt ihr mehr über das Spiel:

Aiden Pearce bekommt im DLC seinen eigenen Handlungsstrang. Ihr erlebt also eine komplett neue Geschichte. Der DLC ist Teil es Season Pass von Watch Dogs Legion. Das Action-Adventure startet am 29. Oktober auf PS4 und Xbox One sowie am 10. November auf Xbox Series X/S. Der DLC wird nur der erste einer Reihe von Inhalten sein, welche Ubisoft dem Spiel mit der Zeit hinzufügen will.

Freut ihr euch darauf, Aiden Pearce wiederzusehen und welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem ersten Watch Dogs?