Watch Dogs Legion - So funktioniert das verrückte Charaktersystem

Nach zahlreichen Leaks im Vorfeld der E3 wurde Watch Dogs Legion jetzt während der Ubisoft-PK auf der E3 2019 offiziell angekündigt. Das Action-Adventure spielt in London und soll am 6. März 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Der dritte Teil der Reihe kommt zudem mit einem Feature, das es uns ermöglicht zwischen Charakteren zu wechseln. Einen festen Hauptcharakter gibt es nicht mehr.

So funktionert das Charaktersystem

Zwar klingt das Feature vielversprechend, zeitgleich wirft es jedoch eine Menge Fragen auf. Können wir wirklich alle sichtbaren Figuren in Legion spielen und wie funktioniert das ganze System überhaupt?

Zum Glück befindet sich Rae aktuell in Los Angeles auf der E3 und konnte den Entwicklern von Ubisoft Toronto einige Fragen stellen. Zu Beginn gibt es allerdings eine kleine Ernüchterung. Auf die Frage, wie viele Charaktere es eigentlich in Legion gibt, konnte uns World Director Joel Burgess im Interview keine definitive Antwort geben.

"Ich könnte sagen, es gibt eine unendliche Anzahl an Charakteren, aber das ist nicht wirklich die Antwort, die du willst. Ich kann auch nicht sagen, es sind zwanzig, denn das würde nicht stimmen. Was wir haben - und das spricht für das ganze Spiel - sind eine Menge Systeme, die auf unterschiedliche Art ineinandergreifen."

Das klingt alles mächtig komplex und auch ein wenig ernüchternd, zum Glück konnte uns Burgess alles noch ein wenig näher erläutern.

Die unterschiedlichen Systeme

Als Beispiel nannte er eine feststehende Nummer von Animations-Archetypen, die festlegen, wie unterschiedlich sich Figuren bewegen. Ältere Damen sind somit zum Beispiel langsamer, nicht jeder kann problemlos über Hindernisse springen und manche Charaktere sind nahkampfgeübter als andere.

Ein weiteres System ist das der Hintergrund-Geschichten, die Dialoge beeinflussen, sowie die unterschiedlichen Akzente und Synchronsprecher, die die Diversität Londons mit seinen über 200 gesprochenen Sprachen zumindest reflektieren sollen.

"Was wir haben ist eine unbegrenzte Anzahl an Charakteren, aber eine begrenzte Anzahl von Datensätzen, die diese Charaktere definieren. Und unser Ziel ist es nicht, eine große oder eine kleine Anzahl zu haben. Wir wollen sicher gehen, dass die Charaktere sich innerlich konsistent und glaubhaft anfühlen, wenn ihr sie spielt."

Werden die Charaktere einfach "ausgewürfelt"? Die Identität unserer Charaktere definiert sich also durch verschiedene Datensätze und feststehende Archetypen, wie die langsame Oma. Vorstellen können wir uns das System als eine Art zufälligen Charakter-Creator. Im Hintergrund werden demnach die Hauptmerkmale der Figur aus verschiedenen Einzelkomponenten wie Tätigkeit, Sprache, Name und vielem mehr ausgewürfelt.

So können wir außerhalb von Cutscenes, das wurde bereits bestätigt, jede sichtbare Person spielen, die aus den begrenzten Merkmalen besteht. Wollt ihr noch mehr zum erfahren, wissen, wie sich Watch Dogs Legion spielt, dann schaut gerne in unsere Preview zum Spiel:

Wie findet ihr den Charakterwechsel in Watch Dogs Legion?