Ubisoft E3 2019 - Verfolgt die PK bei uns im Livestream & im Ticker

Wie in den Jahren zuvor veranstaltet auch Ubisoft wieder ein klassisches E3-Showcase, das etliche Updates zu erschienen Spielen und die ein oder andere Neuankündigung parat haben wird. In diesem Artikel findet ihr nicht nur den Livestream zur PK, sondern auch unseren Liveticker.

Termin und deutsche Zeit der E3 2019-Ubisoft-PK:

Tag: Montag, den 10. Juni

Montag, den 10. Juni Zeit: 22 Uhr (deutsche Zeit)

Die Pre-Show von Ubisoft startet bereits um 21 Uhr.

Ubisofts E3 2019-PK im Livestream

Hier der Link zum Twitch-Stream.

Stream via Youtube

Alternativ könnt ihr euch den Stream auch über den offiziellen Youtube-Kanal von Ubisoft anschauen. Wir binden ihn hier ein, sobald er verfügbar ist.

Welche Spiele zeigt Ubisoft während der E3 2019?

Wer die Ubisoft-PKs in den vergangenen Jahren geschaut hat, kann vermuten, dass uns wohl auch in diesem Jahr eine schrullige Tanz-Performance zum kommenden Just Dance-Ableger bevorstehen könnte. Doch darüber auch hinaus hat Ubi einiges im Ärmel.

Zu den bestätigten Spielen gehören unter anderem Ghost Recon: Breakpoint, Rainbow Six; Siege, The Division 2, For Honor und "ein oder zwei Dinge mehr", verrät CEO Yves Guillemot.

Ubisofts E3-PK im GamePro-Liveticker - Alle Infos auf einem Blick

GamePro haut noch kräftiger in die Tasten. Denn wir wollen, dass ihr alle wichtigen Infos von der PK sofort und ohne Umwege bekommt. Deshalb könnt ihr unseren Liveticker verfolgen, sobald es losgeht.

Hier begleiten wir den kompletten Stream und halten alle Ankündigungen und Neuerungen für euch fest - ganz übersichtlich mit einer Zeitangabe.

Am 10. Juni 2019 um 22:00 Uhr deutscher Zeit geht es los! Seid also gespannt und markiert euch den Termin dick im Kalender.