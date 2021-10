In eigener Sache: Webedia sucht einen Head of Video (m/w/d)

Wir suchen derzeit für unser Videoteam, das Inhalte für unsere Gaming-Seiten und YouTube produziert, nach einer neuen leitenden Position.

Darum geht's

Als Head of Video führst du ein kreatives, vielseitiges und talentiertes Team, das sich jeden Tag das Ziel setzt, viele Hunderttausende Gamer/innen zu begeistern. Du leitest unter anderem den auf YouTube redaktionell größten Gaming-Kanal Europas (mit über 1,35 Millionen Abonnenten!) und bist für die Weiterentwicklung unserer Strategie auf allen Video-Kanälen maßgeblich verantwortlich.

Deine Rolle ist es, das starke Wachstum der letzten Jahre fortzuschreiben und den Bereich langfristig und nachhaltig weiter auszubauen. Videos und Livestreams sind eine der Hauptsäulen der Content-Strategie von Webedia Gaming und mit allen anderen Aktivitäten - wie Redaktion, Websites, Sales, Social Media und Community-Management - verzahnt.

Dafür steht dir ein tatkräftiges Team aus Content Creators, Hosts, Producern, Cuttern und Spezialisten im Bereich Videoproduktion zur Seite. Du verstehst als Head of Video dabei zwischen der kreativen Freiheit der Creators und den Anforderungen an Deadline-orientierte Produktionen die Balance zu halten. Du bist dir bewusst, dass Videos sowohl inhaltlich, als auch gestalterisch einem konstanten Wandel unterliegen und unser Publikum immer wieder überrascht und begeistert werden möchte. Daher bist du nicht immer nur am Zahn der Zeit in Sachen Video, sondern denkst visionär und zukunftsorientiert.

Das sind deine Aufgaben

In enger Abstimmung mit dem Director Gaming verantwortest du die Planung und Steuerung des Video-Bereiches und aller zugeordneten Bereiche

Du führst den Head of Video Production, das Team der Hosts und Content Producers sowie die Youtube-Creator mit ihren Owned & Operated Channels

Als Head of Video bist du maßgeblich für die Umsetzung der Video-Strategie verantwortlich und planst mittels OKRs die Ziel-Erreichung aller Video- und Livestreaming-Angebote (YouTube, Twitch, Websites, Events, DVD)

Du überwachst dein Jahresbudget für die Abteilung und arbeitest auf Basis von Zahlen und Analysen an der konsequenten Umsetzung der Ziele

Du suchst einen engen Austausch mit den Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO bei der Content-Planung und übergreifenden Projekten (Podcasts, Events)

Du entwickelst mit dem Video-Team Formate (VoD) bzw. Sendungen (Live) und agierst als wichtige Schnittstelle in enger Abstimmung mit dem Sales- und Marketing-Team, um erfolgreiche Produkte für unsere Zielgruppen und Kunden zu realisieren

Das erwarten wir von dir

Du hast ein abgeschlossenes Studium und/oder eine abgeschlossene redaktionelle oder Bild- und Ton-gestalterische Ausbildung bzw. vergleichbare Berufserfahrung

Du bringst mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Teamleitung in einem Content-, Marketing- oder Produktions-Umfeld mit

Fließende Deutsch- sowie Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Du hast den Ansporn, die Video-Präsenz von Webedia Gaming noch größer zu denken und verstehst auch, was es braucht, um neue Video-Produkte aufzubauen und erfolgreich zu machen

Es fällt dir leicht sowohl den hohen Ansprüchen unserer Zuschauer/innen und Communities zu genügen, als auch zusammen mit unseren Werbekunden und Partnern in der Gaming-Branche den wirtschaftlichen Erfolg der Video-Abteilung sicherzustellen

Du bist kommunikationsstark, ein absoluter Teamplayer und weißt, wie man motiviert und wann es wichtig ist, durchsetzungsstark, konstruktiv und konfliktfähig zu sein

Du brennst genauso für Computer- und Videospiele, wie für die Teamführung und das Weiterentwickeln von Mitarbeiter/innen

Du stellst bestehende Abläufe konstant in Frage und hast ein gutes Gespür dafür, wann du “out of the box” denken musst und wann es nach Handbuch gehen sollte

Du verstehst, wie User und Communities auf unterschiedlichen Plattformen (Youtube, Twitch, Instagram, TikTok) agieren und was man tun muss, damit sie unsere Inhalte nicht nur entdecken, sondern auch darauf reagieren und wir sie langfristig binden können (für dich stehen unsere Communities und Kunden immer im Mittelpunkt)

Du scheust nicht, Entscheidungen zu treffen (die du gut begründen kannst) und auch notwendige Risiken einzugehen, um neue Zielgruppen zu erreichen oder neue Produktionstechniken auszuprobieren

Du siehst die ständigen Veränderungen in der Medien- und Gaming-Branche als Motivation und Chance

Du hast umfangreiche Erfahrungen im Projektmanagement und kennst die Tools, die es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen

Du hast eine stark ausgeprägte analytische Herangehensweise und kannst Analyse-Daten von unseren eigenen Websites sowie Fremd-Plattformen auswerten und erfolgreich in verständliche Maßnahmen umsetzen

Du pflegst ein starkes Netzwerk und bleibst deshalb stets auf dem Laufenden, was im Gaming, Video- und Livestream-Bereich gerade passiert

Du behältst auch in Stress- und Ausnahmesituationen stets die Ruhe, übernimmst gern die Verantwortung und gehst immer lösungsorientiert voran

Das bieten wir dir

Die Chance und die Ambition, etwas wirklich Großes entscheidend mitzugestalten und weiterzuentwickeln

Ein sehr gutes Arbeitsklima und abwechslungsreiche Aufgaben bei einem dynamischen und weltweit erfolgreichen Online-Publisher

Ein umfangreiches und stetig wachsenden Inventar an Video- & Studio-Technik, Software und Libraries, um die eigenen Ideen professionell umsetzen zu können

Abteilungsübergreifendes Networking, Lernen und Ausprobieren gehört bei uns zum Job-Alltag (wir arbeiten gemeinsam mit dir daran, dass du dein volles Potenzial entfalten kannst)

Einen sehr großen Gestaltungsspielraum und bei entsprechendem wirtschaftlichem Erfolg auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten bei Webedia

Ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten, inkl. Home-Office-Anspruch

Eine sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

Ein für die Rolle und Verantwortung entsprechendes Gehalt und Bonus-Vergütung bei Jahresziel-Erreichung

So bewirbst du dich bei uns

Das alles klingt wie für dich gemacht? Dann freuen wir uns über deine vollständige deutschsprachige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen. Hier bewirbst du dich bei uns.